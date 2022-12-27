Современные образцы российской военной техники – желанный трофей, но также головная боль для украинской армии.

ВСУ столкнулись с трудностями при ремонте трофейной российской техники из-за проблем с поиском запчастей. Многие захваченных машин стоят в ангарах из-за невозможности их отремонтировать. Об этом пишет в своей статье The Washington Post.

Журналисты издания пообщались с персоналом украинских ремонтных подразделений, которые рассказали о возникающих трудностях.

В качестве примера приводится трофейная БМП-3 – одна из самых современных боевых машин на вооружении российской армии. В руки ВСУ попало немного таких машин, но найти для них запчасти негде – только снять с другой машины, например, подбитой.

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"Чтобы найти детали для починки машины, батальон должен был сначала найти идентичную пару. В отличие от более ранних моделей этого типа боевой машины, ремонт БМП-3 с использованием деталей от аналогичных украинских машин невозможен", – отмечает издание.

Военные ремонтники, с которыми пообщались журналисты, сетуют, что в Украине нет механизма поиска запчастей для такой редкой трофейной техники.

"Вполне возможно, что такая же машина есть у другой бригады. (...) Вооруженные силы могли бы извлечь выгоду из программы или базы данных, отслеживающей совместимые части в разных бригадах", – говорят авторы статьи.

По словам танкиста 25-й десантно-штурмовой бригады Вадима Устименко, трофейной техники действительно много, но исправных экземпляров – очень мало.

"Те, которые можно было просто запустить или требовалось всего несколько минут работы, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Те, которые нуждались в ремонте, но в конечном итоге работали, составляли, вероятно, еще процентов 30. А последние 50 процентов были хламом, требующим большой работы", – рассказал боец.

Российские трофеи в украинской армии

Украинские бойцы начали захватывать российскую военную технику в качестве трофеев с первого дня полномасштабного вторжения. В руки защитников Украины попадали как хорошо знакомые еще советские машины, так и более редкая техника.

Особенно много трофеев украинская армия захватила в ходе контрнаступления в Харьковской области, когда у россиян обрушился фронт в районе Изюма.

По словам гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева, из-за большого количества трофейной техники в Украине даже создали программу по изучению и модификации захваченной у российских оккупантов техники. В итоге значительная часть затрофеенных машин была использована против самого агрессора.

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