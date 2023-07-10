Огнеметную систему россиян назвали "Да Винчи", в честь Героя Украины.

Защитники Украины показали работу российской тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Технику наши бойцы затрофеили в марте 2022 года в Киевской области.

"Монстр, которого вы видите на этих фото – трофейный ТОС 1А "Солнцепек". Единственный в Украине. Его затрофеили ДУК (ныне 67 бригада) в прошлом году под Киевом. И с тех пор шутили, что это любимая игрушка Героя Украины, командира Дмитрия Да Винчи Коцюбайло", - говорится в комментарии.

Отмечается, что наши воины крайне редко используют трофей в работе из-за ограниченного количества боекомплекта и специфики самой системы.

"Когда эта махина, на которой отчеканено имя не просто Героя, а человека, которого мы знали и любили, за несколько секунд выпустило полное бк, едва не накрыл нас мощным огненным облаком - мы почувствовали, будто Да Винчи был рядом с нами в тот момент. И он улыбался", - подытожили воины.

Система "Солнцепек" – что известно

Тяжелая огнеметная система находится на вооружении армии Российской Федерации. Ее используют для уничтожения легкой бронированной техники, живой силы на открытой местности, а также разрушения фортификационных зданий.

Термобарический боеприпас создает во время взрыва резкий перепад давления, что может привести к разрывам внутренних органов.

Батальон "Волки да Винчи" - последние новости

7 марта стало известно о смерти командира подразделения "Волки да Винчи" Дмитрия Коцюбайло, известного под позывным Да Винчи. Герой Украины умер в боях с российскими оккупантыми под Бахмутом, когда получил тяжелое ранение в шею.

19 мая появилась информация о гибели "волка да Винчи" Юрия Юхимюка, который вернулся в Украину из Германии в начале полномасштабного вторжения РФ, чтобы защищать Родину.

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