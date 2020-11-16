Но умная машина пока будет лишь вторым пилотом, а не капитаном самолета.

Классические воздушные бои, в которых пилоты сочетают свою смекалку и возможности машины, чтобы сбить оппонента прицельным огнем, уже давно в прошлом. Управляемые ракеты позаботились об этом. Последний воздушный бой состоялся 32 года назад, в конце войны между Ираном и Ираком. Тогда иранский F-4 Phantom сбил иракский Су-22 с помощью 22-миллиметровой пушки.

Читайте такжеDer Spiegel: В соцсетях "диванные баталии" скоро будут вести лишь машины, обученные писать бредНо память о таких схватках сохранилась. Воздушные бои, даже в симуляторе, в котором законы физики заменили компьютерными уравнения, остаются хорошим испытанием навыков пилота во время подготовки. И это правда даже тогда, когда и сам пилот - компьютерная программа.

Поэтому когда Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, передовое подразделение Пентагона) начало думать над будущим схваток в небе и участии в них искусственного интеллекта, оно начало с основ, которые бы даже легендарный немецкий ас Манфред фон Рихтгофен одобрил бы. Об этом пишет The Economist.

В августе 8 команд от различных оборонных подрядчиков собрались под эгидой Лаборатории прикладной физики имени Джона Хопкинса в штате Мэриленд. Они участвовали в трехдневных финальных испытаниях AlphaDogfight, которые проводило DARPA. Каждый из подрядчиков разработал алгоритм для управления самолетом F-16 в симуляциях воздушных боев. Сначала машины дрались друг против друга. А тогда победитель должен был сойтись в схватке с живым пилотом.

"Когда я начинал, к способности алгоритмов искусственного интеллекта выполнять такую работу относились скептически", - говорит полковник Дэн Джаворсек, который возглавляет работу DARPA в сфере машин-пилотов.

На самом же деле искусственный интеллект хорошо справился. Победитель, созданный компанией Heron Systems из Калифорнии, одолел 7 своих цифровых соперников, а затем пилота ВВС США в каждой из пяти схваток с ним.

Читайте такжеИскусственный интеллект научили предсказывать одиночество пожилых людейХотя практика воздушных боев, как и маршировка с военными оркестрами, - это рудимент старых методов ведения боев. Но следующая фаза проекта ACE от DARPA точно относится к будущему войны. Ведь она требует, чтобы искусственный пилот был способен управлять двумя самолетами одновременно. Также его виртуальные самолеты будут вооружены ракетами короткого действия, а не пулеметами. Это повышает угрозу случайного уничтожения союзников. Ведь по ошибке выпущенная ракета будет безотказно преследовать цель. После этого тесты станут более реалистичными. Машину вооружат ракетами дальнего действия. Кроме того, нужно будет ее научить работать с неточными данными и типичными перебоями в поступлении информации с радаров.Читайте такжеАрмия США получила первых роботов-разведчиков: будут работать с людьми (фото)

Цель этого проекта Пентагона вовсе не избавиться от живых пилотов. По словам, полковника Джаворсека, речь идет о "перераспределении когнитивной нагрузки в кабине". Теоретически, если пилот не будет сидеть в кабине за штурвалом, можно будет планировать маневры без учета влияния перегрузки на человеческое тело. Самолет без людей на борту также легче рассматривать как "расходный материал" войны.

Вместе с тем, большинство новых проектов истребителей не предусматривают ликвидацию кабины пилота. Например, в британской программе Tempest и совместной программе Франции, Германии и Испании под названием Future Combat Air System самолет должен быть "пилотируемым по потребности". Главный инженер компании BAE Systems Ник Колосимо, компания которого выступает главным подрядчиком программы Tempest, объясняет, что на это есть несколько причин.

Одна из них в том, что отказ от живых пилотов почти ничего не экономит. На кабину с системами, которые поддерживают нормальное самочувствие человека на большой высоте, приходится лишь 1-2% веса самолета. А вторая - даже самые продвинутые системы на основе искусственного интеллекта имеют недостатки. Они, как правило, не способны объяснить, почему приняли то или иное решение. Поэтому когда машина совершает ошибку, причины трудно понять. Также Искусственный интеллект ограничен узкой направленностью своей подготовки. Поэтому когда в реальных условиях ему приходится иметь дело с проблемами за рамками этой подготовки, он начинает делать ошибки.

Читайте такжеАрмия США заказала разработку "гибких" двигателей для боевых беспилотниковПримером такой негибкости стал эпизод учений AlphaDogfight, во время которого организаторы ввели в поле симуляции боевых действий крылатую ракету. Они хотели посмотреть, что произойдет. Крылатые ракеты движутся, согласно запланированной траектории. Поэтому их поведение проще, чем у пилотируемых самолетов. Как оказалось, искусственному интеллекту было сложно разобраться с ракетой, хотя в предыдущих учениях он легко сбивал такие снаряды. Но теперь он был настроен на борьбу с более сложными целями и не ожидал, что враг будет настолько простым.Читайте такжеThe Economist: Следующая глобальная катастрофа неминуема, как ее пережить?

"Для человеческого пилота это не проблема вообще. А искусственный интеллект умен настолько, насколько вы его научили", - пояснил Крис ДеМей, который принимал участие в программе ACE.

The Economist пишет, что приоритетом сейчас стало создание того, что военные называют "живой-неживой команды". Согласно этому подходу, пилот передает компьютеру определенные задачи в то время, когда сам выполняет другие. Например, сегодня пилотам больше не нужно нацеливать свои радары в правильном направлении. Но до сих пор существуют факторы, которые могут сократить шансы на успешность выстрела, - пояснил полковник Джаворсек. По его мнению, именно поэтому это задача, которая "очень хорошо подходит для передачи" машине.

Например, компания Lockheed Martin разрабатывает систему уклонения от ракет. Она должна сообщать, какой самолет в строю под прицелом ракетного удара и какие маневры нужно выполнить, чтобы избежать столкновения. Сейчас это требует оценки пилота, способного быстро оценить данные на разных дисплеях. Но эту работу может выполнять искусственный интеллект.

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Перевод: Лесь Дымань