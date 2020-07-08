Нацгвардейцы испытали новую украинскую снайперскую винтовку (фото)

Как отмечают сами юноши-курсанты, новая UAR-10 удобна в использовании и эффективна.

Будущие офицеры, курсанты Академии НГУ получили возможность испытать боевые возможности новой снайперской винтовки UAR-10 украинского производства.

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Как сообщается на сайте Нацгвардии, новая винтовка должна заменить в войсках старую советскую снайперскую винтовку Драгунова.

«Академия всегда имеет несколько новых и современных образцов оружия, которые только появились в НГУ. Таким образом, после окончания обучения воинская часть получает офицера, который полностью компетентен в применении боевого оружия на практике», - отметил преподаватель кафедры огневой подготовки майор Евгений Безбородов.

Во время занятий на военном стрельбище курсанты выполнили упражнения стрельб из снайперской винтовки. Отмечается, что UAR-10 уже стоит на вооружении некоторых подразделений Нацгвардии и предварительно хорошо себя зарекомендовала.

Как отмечают сами юноши-курсанты, винтовка удобна в использовании и имеет высокую эффективность ведения огня.

Ранее сообщалось, что в Черном море прошли масштабные учения украинских военных.

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