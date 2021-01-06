В Минобороны заявили, что это решение призвано изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств.

Украинские воинские звания переведены на коды военных рангов Североатлантического Альянса.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Как отмечается, приказом главы оборонного ведомства Андрея Тарана внедряется перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116, он устанавливает соответствие кодификации воинских званий военнослужащих Вооруженных Сил Украины воинским рангам НАТО.

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Как отметил министр, это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов Альянса.

По словам Тарана, подписанный приказ начинает евроатлантическую трансформацию существующей системы кадрового менеджмента на управление карьерой военнослужащих по воинским званиям. В свою очередь это станет составной частью проекта Концепции военной кадровой политики ВСУ до 2025 года.

«Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств. Фактически это руководство к действиям кадровым органам переходить на новую философию работы, предусматривающую создание карьерной карты каждому солдату, сержанту, офицеру относительно его подготовки, росту и обеспечению», - отметил Таран.

Украина-НАТО

Конституцией Украины закреплен стратегический курс государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора. С целью обеспечения выполнения приоритетных задач интеграции Украины в НАТО президентом Украины утверждена Годовая национальная программа под эгидой Украина - НАТО. Особое внимание в программе уделено переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и улучшению совместимости Вооруженных Сил Украины с вооруженными силами государств - участников Альянса. Одной из целей Программы является адаптация и использование стандартов НАТО в сфере обороны в соответствии с политикой НАТО.

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Автор: Леся Лещенко