До появления этого оружия рашисты спокойно накапливали резервы в ближайшем тылу, а сейчас любое скопление уничтожается.

Военный обозреватель Михаил Жирохов прокомментировал мощность РСЗО М270, которые Украина получила от Великобритании.

Цитирует эксперта "Эспрессо".

"М270 - реактивная система залпового огня на базе тех же ракет, что и М142 Himars. Разница в том, что Himars – колесная техника на базе обычного американского военного грузовика, а М270 – гусеничная, на базе БМП Bradley. Они используют одни и те же боеприпасы, только отличающиеся мощностью. К примеру, советские образцы заряжают отдельными снарядами, а западные – отдельными блоками. Так вот: Himars может запускать один блок по шесть ракет, а М270 – вдвое больше. На самом деле от того, что у нас появилось это оружие, на поле боя особо ничего не изменится. Просто вместо двух Himars на позиции надо будет уехать одной М270", - сказал Жирохов.

До появления этого оружия оккупанты спокойно накапливали резервы в ближайшем тылу, а сейчас любое скопление уничтожается. Если сравнивать две артиллерийские системы, колесная техника будет быстрее, но для безопасности личного состава – М270 лучше.

"Himars передвигаются быстрее. А гусеничная техника лучше бронирована. Даже если близко происходят разрывы, расчету военных, сидящих в кабине, ничего не будет. В М270 скорость передвижения меньше, но мощность больше. В общем то, что у нас есть такое вооружение, позволяет нашему войску поражать цели в ближайшем тылу противника: уничтожать командные пункты, склады боеприпасов и расположение личного состава. До появления этого оружия россияне спокойно накапливали резервы в ближайшем тылу, а сейчас любое скопление уничтожается", - добавил эксперт.

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