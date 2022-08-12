В Украину прибыли новые РСЗО М270 от Великобритании.

В Украину прибыла новая партия РСЗО М270 от Великобритании.

Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Великобритания обещала, Великобритания выполнила! В Украину прибыли новые РСЗО М270", - написал Резников.

Он поблагодарил британцев за поддержку, и отметил ее важность для Украины.

"Наша украинская армия умело использует это "пополнение" на поле боя", - заверил министр и добавил, что вскоре поступит "больше "подарков".

Как сообщал УНИАН, в начале июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес анонсировал выделение Украине РСЗО М270, которые могут с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 80 км. Решение Великобритании было согласовано с решением США предоставить ракетную артиллерийскую систему повышенной мобильности (HIMARS) - вариант РСЗО (MLRS).

В правительстве не сообщили, сколько именно оружия предоставят, но, по данным СМИ, сначала отправят три системы.

4 июня Резников сообщил о начало подготовки украинских артиллерийских расчетов в Европе к применению реактивных систем залпового огня HIMARS и М270.

15 июля Резников сообщил, что в Украину прибыли первые системы MLRS M270.

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