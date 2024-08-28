По словам парламентария, производители сейчас выходят на экспорт.

Украина имеет очень много производителей оружия, они уже изготавливают даже больше потребности. Об этом в эфире Вечер.LIVE сказал народный депутат Украины Юрий Камельчук, говоря о вопросах производства оружия.

"У нас есть очень много производителей. У нас есть большие контракты на военные или бронированные машины. Много дронов, о которых мы говорим, и речь идет о том, что мы уже даже можем делать больше, чем украинская армия может их закупить", – отметил парламентарий.

Он добавил, что это не означает, что украинской армии не нужно больше, а говорит о доступности ресурсов и о "возможности масштабируемости украинской military-tech, которые уже делают больше, чем потребность Украины, чем возможность Украины закрывается".

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"И поэтому они выходят сейчас на экспорт, за границу. И это очень хорошо. Это то будущее, о котором мы говорили, фантазировали, простите, только два года назад, когда первые разработки появлялись. Это уже теперь есть. Баллистическая ракета – одна из частей этого", – сказал Камельчук.

Производство оружия в Украине

Как сообщал УНИАН, 27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина провела испытания своей первой баллистической ракеты. Он не сказал, о каком именно комплексе идет речь.

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, при создании этого оружия специалисты могли использовать опыт проекта "Гром-2".

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