По некоторым данным, "Паляниця" может бить на расстояние до 750 километров.

"Паляниця", которую недавно представила украинская власть, не является ракетой-дроном, как заявлялось вначале, считает Олег Катков, главный редактор Defense Express.

"Есть большая разница между ракетным двигателем и реактивным. "Паляниця" имеет реактивный двигатель. И это абсолютно нормально. Ракетный двигатель - это то, что в баллистической ракете, ракетоносителях", - пояснил Катков в эфире Radio NV.

Он также отметил, что несмотря на попытку засекретить информацию о "Паляницю", на официальном видео указано, что дальность поражения у этого средства - до 600 км.

"600 километров - возможно что-то гуляет, плюс-минус. Показана карта аэродромов, которые можно поражать этим изделием - там дальность до 750 км. В любом случае речь идет о дальнобойности и это очень суперово. Фактически речь идет о размытой разнице между крылатой ракетой и реактивным дроном, предназначенным для поражения наземных целей. Я лично не могу увидеть разницу", - добавил Катков.

По его словам, "Паляниця" - это на самом деле крылатая ракета наземного базирования для ударов по российским аэродромам, которая значительно дешевле возможных аналогов.

"Практика показывает, что средства, которые необходимы для ударов по врагу - должны быть массовыми. Их должно быть много, а это возможно, если изделие дешевое. Оно может быть не такое совершенное, как Storm Shadow, как Tomahawk", - отметил Катков.

"Паляниця": что известно об украинской разработке

В День Независимости президент Владимир Зеленский заявил о первом и успешном боевом применении украинской ракеты-дрона "Паляниця". По его словам, благодаря этому оружию враг был поражен.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, Украина может произвести значительное количество дронов-ракет "Паляниця", способных выполнять задачи для нанесения ударов по вражеским нефтеперерабатывающим заводам и промышленным предприятиям.

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