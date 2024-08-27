По мнению Коваленко, стоимость одной ракеты может составлять до 5 млн долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина провела испытания собственной баллистической ракеты. По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, при создании этого оружия специалисты могли использовать опыт проекта "Гром-2".

Комментируя этот вопрос для "РБК-Украина" Коваленко отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в Украине велись работы над баллистической ракетой "Гром-2". По его словам, этот проект был в шаге от реализации, и после начала большой войны он продолжает развитие.

"Вполне возможно, что сейчас эта ракета будет иметь совсем другое название, другие характеристики, но опыт от разработки именно этой ракеты он был использован в этой новой модификации. Вопрос в том, какие характеристики и как мы ее будем использовать", – пояснил Коваленко.

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По мнению специалиста, если новинку действительно разрабатывали на базе "Гром-2", то дальность этой баллистической ракеты может достигать 500 километров. Для ракет оперативно-тактического уровня такое расстояние является среднестатистическим показателем.

"Это возможность поражать цели на расстояниях, например, где-то на расстоянии до Москвы, в самой Москве. С учетом того, что мы сейчас демонстрируем действительно феноменальные показатели улучшения общих характеристик своих средств поражения, то это могут быть характеристики гораздо лучше", – продолжил обозреватель.

Коваленко предположил, что стоимость одной такой ракеты может составлять до 5 миллионов долларов. Отмечается, что сейчас Украина может проводить единичные испытания разработки непосредственно в боевых условиях. О серийном производстве речь пока не идет.

Производство оружия в Украине

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский заявил, что среди мировых производителей дронов многие не могут тягаться с украинскими разработчиками. По его словам, на сегодня более 170 образцов беспилотных систем приняты на вооружение и используются на фронте.

Кроме того, украинские специалисты разрабатывают морские дроны, которые скоро будут обеспечивать защиту Украины как морской державы. Сухаревский отметил, что следует ожидать сюрпризов от Сил беспилотных систем.

"Результат один – это горящие мокшанские болота, это промышленные масштабы уничтожения противника и это святая украинская победа", – подчеркнул он.

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