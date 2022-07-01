В силу специфики ракет Х-22 их пуски по "нештатным" целям неизбежно будут вести к инцидентам, схожим с кременчугским.

История с попаданием российской ракеты в ТЦ в Кременчуге сигнализирует, что у России закончилось любое более-менее точное оружие.

Такое мнение озвучил российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

При атаке на Кременчуг Россия использовала Х-22 "Буря" - советские сверхзвуковые крылатые ракеты. Именно такую ракету можно увидеть на видеозаписи с моментом атаки на ТЦ "Амстор", опубликованной президентом Владимиром Зеленским.

"Это хорошая и добротная ракета, пусть даже оных времен разработки и выпуска. Вот только диапазон применения у нее специфический", - заявил блогер.

Х-22, как отметил Несмиян, были разработаны "во времена, когда никакого GPS и в помине не было".

На момент создания (1950-е годы) они были оснащены передовой на то время системой захвата цели. И применять такие ракеты должны были против вражеских кораблей.

"Ракета была оснащена передовой на тот момент системой захвата цели, суть которой — направить ракету на наиболее радиоконтрастную цель. То есть, на самую большую в пределах досягаемости ракеты на последнем участке траектории. Учитывая, что ракета должна была применяться по морским целям, такая логика выглядит безупречной: в относительно плотном морском строю кораблей противника нужно найти самый большой корабль (а он-то однозначно будет приоритетной целью) и прорваться к нему со своей тонной взрывчатого вещества.Массированный пуск таких ракет по авианосному ордеру противника может стать фатальным для огромного авианосца, что, собственно, и вынуждало противника держаться на почтительном удалении от советских берегов", - пишет блогер.

Решение по системе наведения, использованное в Х-22, было простым и крайне эффективным в случае использования по назначению. В случае же использования Х-22 "не по назначению" начинаются проблемы, отмечает Несмиян.

"По плотной городской застройке, например. Большой по размерам торговый центр для системы наведения выглядит более приоритетной целью, чем небольшие цеха, куда и пытался направить ракету оператор. А потому система наведения будет корректировать "ошибку", решая задачу в рамках заложенных алгоритмов", - объясняет блогер.

То, что именно такую ракету использовали при атаке на Кременчуг, как считает Несмиян, сигнализирует о том, что сейчас "качественно иной этап" войны, развязанной Россией. У противника подошло к концу "высокоточное" оружие, потому в ход идет то, что есть.

"Более-менее точное (не стану применять термин высокоточное, так как нужно в таком случае понять, какие критерии у "точного" по мнению тех, кто его применяет) оружие подошло к концу. В свое время Шойгу отчитывался, что на вооружение за какой-то там квартал поступило 60 ракет "Калибр", выпущенных российским ВПК. Проще говоря, 60 "Калибров" в квартал и 240 в год — это и есть возможности российского ВПК. Ну, может, еще на героизме добавят 60. Один залп американского "Арли Бёрка", коих у США 32 единицы. И это только "Арли Бёрк", а есть ещё много чего, и тоже не с кольтами 45 калибра. В общем, ракеты, похоже, идут в применение прямо с цехов. Как парадные расчеты с парада 7 ноября 41 года шли сразу на фронт. А потому встает вопрос о применении того, что еще есть. Ракеты Х-22 еще есть. Но в силу специфики их пуски по "нештатным" целям неизбежно будут вести к инцидентам, схожим с кременчугским", - отмечает блогер.

По мнению Несмияна, в таких условиях боевые действия "переходят к практике Второй мировой, когда избирательность бомбардировок была в числе самых последних задач, которые решали противники".

Удар по ТЦ в Кременчуге - что известно

27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр.

Всего в результате ракетного удара погибли 19 человек, 62 человека пострадали, из которых 26 человек госпитализированы.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Как заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, Украина ответит на удар по ТЦ в Кременчуге.

В свою очередь местные власти приняли решение выплатить семьям погибших и пострадавших материальную помощь.

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