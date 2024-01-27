В будущем программа стелс-бомбардировщика B-21 Raider может принести его разработчикам большой доход, но пока поводов для радости не так много.

Корпорация Northrop Grumman, создавшая стратегический бомбардировщик B-21, заявила, что программа нанесла ей ущерб на сумму 1,17 миллиарда долларов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Northrop Grumman пришлось пересмотреть свои первоначальные оценки с учетом опыта, полученного при строительстве первого B-21.

"Теперь мы считаем, что каждая из первых пяти единиц LRIP (Low Rate Initial Production, "стартовая малая серия"), вероятно, будет реализована с убытком", — говорится в заявлении.

Финансовые проблемы, связанные с B-21, не стали неожиданностью для компании. В прошлом году она несколько раз открыто заявляла о возможных крупных убытках и что они по оценкам могут составить до 1,2 миллиарда долларов. Прогноз оказался очень точным.

При этом в будущем программа может принести Northrop Grumman огромную прибыль, ведь Воздушные силы США хотят закупить до 145 машин нового типа. Стоимость одного B-21 оценивается в 650-750 миллионов долларов.

Отметим, что на момент публичной презентации бомбардировщика в декабре 2022 года общую стоимость программы оценивали в 203 миллиарда долларов. Из этой суммы 25,1 миллиарда стоила разработка B-21, а 64 миллиарда долларов — производство. Еще 114 миллиардов хотят направить на поддержку и эксплуатационные расходы.

История программы

США приступили к летным испытаниям ядерного бомбардировщика B-21 Raider 10 ноября 2023 года. Малозаметный самолет представляет собой уменьшенный аналог бомбардировщика B-2 Spirit, также разработанного Northrop Grumman. Raider имеет два двигателя Pratt & Whitney PW9000. Предполагаемая масса боевой нагрузки составляет 13600 килограммов.

Новый бомбардировщик США оснастят ракетами класса "воздух-воздух". Кроме этого он сможет использовать управляемые бомбы и крылатые ракеты большой дальности.

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