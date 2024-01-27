Корпорация Northrop Grumman, создавшая стратегический бомбардировщик B-21, заявила, что программа нанесла ей ущерб на сумму 1,17 миллиарда долларов. Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Northrop Grumman пришлось пересмотреть свои первоначальные оценки с учетом опыта, полученного при строительстве первого B-21.
"Теперь мы считаем, что каждая из первых пяти единиц LRIP (Low Rate Initial Production, "стартовая малая серия"), вероятно, будет реализована с убытком", — говорится в заявлении.
Финансовые проблемы, связанные с B-21, не стали неожиданностью для компании. В прошлом году она несколько раз открыто заявляла о возможных крупных убытках и что они по оценкам могут составить до 1,2 миллиарда долларов. Прогноз оказался очень точным.
При этом в будущем программа может принести Northrop Grumman огромную прибыль, ведь Воздушные силы США хотят закупить до 145 машин нового типа. Стоимость одного B-21 оценивается в 650-750 миллионов долларов.
Отметим, что на момент публичной презентации бомбардировщика в декабре 2022 года общую стоимость программы оценивали в 203 миллиарда долларов. Из этой суммы 25,1 миллиарда стоила разработка B-21, а 64 миллиарда долларов — производство. Еще 114 миллиардов хотят направить на поддержку и эксплуатационные расходы.
История программы
США приступили к летным испытаниям ядерного бомбардировщика B-21 Raider 10 ноября 2023 года. Малозаметный самолет представляет собой уменьшенный аналог бомбардировщика B-2 Spirit, также разработанного Northrop Grumman. Raider имеет два двигателя Pratt & Whitney PW9000. Предполагаемая масса боевой нагрузки составляет 13600 килограммов.
Новый бомбардировщик США оснастят ракетами класса "воздух-воздух". Кроме этого он сможет использовать управляемые бомбы и крылатые ракеты большой дальности.
Вас также могут заинтересовать новости: