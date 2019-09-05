Новый бомбардировщик США оснастят ракетами класса "воздух - воздух"

Бомбардировщик B-21 может подняться в воздух уже в начале декабря 2021 года.

Новый стратегический бомбардировщик ВВС США B-21 Raider наделят способностью нести ракеты класса «воздух - воздух», что позволит ему сбивать истребители.

Об этом в статье для журнала Air Force Magazine рассказал генерал-майор Скотт Л. Плеус, передает Naked Science.

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По его данным, у бомбардировщика следующего поколения будут новые возможности для самообороны, так как «B-21 также обладает возможностями применять оружие класса "‎воздух - воздух"‎».

Ранее руководители ВВС США отмечали, что новый B-21 Raider - это самолет с большой дальностью и повышенными возможностями выживания в бою, способный проникать в зону, охраняемую вражескими системами противовоздушной обороны, и выполнять стратегически важные миссии.

По данным Defence Blog, B-21 будет оснащен новым радаром, который обеспечит поиск воздушных целей и, возможно, их уничтожение.

Самолет B-21 - стратегический бомбардировщик нового поколения для ВВС США, который в будущем должен заменить все стоящие на вооружении крытые машины этого класса: самолеты B-1B, B-2 и B-52H. С концептуальной точки зрения самолет более всего похож на B-2: он будет малозаметным, дозвуковым и выполненным по аэродинамической схеме «летающее крыло».

Бомбардировщик B-21 может подняться в воздух уже в начале декабря 2021 года.

Как сообщал УНИАН, военно-воздушные силы США объявили о развертывании стелс-бомбардировщиков B-2 в Европе. В частности, самолеты и обслуживающий персонал приземлились на базе королевских ВВС Великобритании «Фейрфорд».