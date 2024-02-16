В качестве причины отказа называют необходимость в заказах на оружие собственного производства.

Большинство стран на заседании постоянных представителей ЕС поддержали решение использовать совместные средства для закупки снарядов, которые произведены за пределами ЕС, однако Франция, Греция и Кипр заблокировали инициативу. Об этом сообщает Politico.

Блокировку ввели из-за того, что европейским производителям оружия необходимы заказы, чтобы оправдать наращивание производства.

Напомним, в конце января высокопоставленный французский чиновник заявил, что Франция позволит закупки за пределами Евросоюза, если блок не поставит 1 млн снарядов в Украину до марта.

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Стоит сказать, что Франция не называет общую сумму поставок в Украину, несмотря на давление со стороны Германии. С другой стороны обвинить Париж в безразличии трудно, ведь он передал Украине много новейшего оружия, в частности крылатые ракеты SCALP.

В то же время Германия не поставили свои крылатые ракеты TAURUS, несмотря на просьбы Киева. Ранее сообщалось, что она не передает ракеты якобы из-за их нехватки.

Снаряды для Украины

В начале февраля стало известно, что Евросоюз не успевает поставить Украине 1 млн снарядов до марта. В качестве возможного решения Чехия предложила закупить 450 тыс артиллерийских снарядов за пределами блока. В качестве вероятных поставщиков тогда называли Южную Корею, Турцию и Южную Африку.

Напомним также, что в конце декабря стало известно о зрост производства артснарядов в Украине в прошлом году в три раза. Однако этого количества все равно совершенно недостаточно для того, чтобы закрыть потребности в боеприпасах.

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