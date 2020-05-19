Чтобы не покупали у России: Трамп предлагает упростить продажу оружия другим странам

Трамп отметил ряд таких случаев, которые уже произошли из-за бюрократии.

Президент США Дональд Трамп предлагает упростить процедуру продажи американского оружия иностранным партнерам, чтобы те не покупали у России и Китая.

Об этом он сообщил во время брифинга, видео выложено на странице Белого дома в Twitter.

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При этом он отметил ряд таких случаев, которые уже произошли из-за бюрократии, и тогда, по словам Трампа, потенциальные заказчики соглашались на предложение России и Китая.

«Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить», – подчеркнул американский президент.

Ранее США начали производить мощные переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148F Javelin.

Данные ПТРК от предыдущих модификаций отличает усовершенствованная боевая часть, в которой объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки, что позволит эффективно уничтожать не только танки, но и легкобронированную технику и живую силу.