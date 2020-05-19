Чтобы не покупали у России: Трамп предлагает упростить продажу оружия другим странам
Президент США Дональд Трамп предлагает упростить процедуру продажи американского оружия иностранным партнерам, чтобы те не покупали у России и Китая.
Об этом он сообщил во время брифинга, видео выложено на странице Белого дома в Twitter.
Читайте такжеПосол США допустил возможность размещения ядерного оружия в Польше
При этом он отметил ряд таких случаев, которые уже произошли из-за бюрократии, и тогда, по словам Трампа, потенциальные заказчики соглашались на предложение России и Китая.
«Мы должны сделать так, чтобы такие сделки можно было как можно проще заключить», – подчеркнул американский президент.
Ранее США начали производить мощные переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) FGM-148F Javelin.
Данные ПТРК от предыдущих модификаций отличает усовершенствованная боевая часть, в которой объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки, что позволит эффективно уничтожать не только танки, но и легкобронированную технику и живую силу.