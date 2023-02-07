Неясно, будут ли все 187 Leopard 1 в конечном итоге боеспособными или многие машины придется использовать в качестве запасных частей.

Бундестаг "дал зеленый свет" на реэкспорт 187 боевых танков Leopard 1 для нужд ВСУ.

Согласно источникам Business Insider, официальные данные правительство опубликует уже во вторник. Однако в ближайшие недели политики еще будут обсуждать вопрос финансирования ремонта старой техники.

Кроме того, в правительственных кругах ФРН пока говорят, что смогут отправить Украине первые Leopard 1 не ранее середины этого года.

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Также неясно, будут ли все 187 Leopard 1 в конечном итоге боеспособными или многие машины придется использовать в качестве запасных частей.

Отправка Украине немецких танков – что известно

Танки Leopard 1, как и танки Leopard 2, в любом случае придут слишком поздно для военной защиты от весеннего наступления российских военных, считают эксперты.

Германия слишком долго колебалась с поставкой боевых танков и, таким образом, мало помогла Украине с точки зрения политической стратегии.

На Западе считают, что следующие шесть месяцев будут критическими в российско-украинской войне и определят, пойдет ли Путин на переговоры.

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