Развитие беспилотной техники идет семимильными шагами и за этим будущее, говорит Романенко.

В день Вооруженных сил президент Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные получили первую партию новейших ракет-дронов "Пекло". Ранее он презентовал ракету "Паляниця". О чем говорят их характеристики рассказал в эфире "Украинского Радио " генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010 годы) Игорь Романенко.

"Паляниця" и "Пекло" являются очень важными. Это и не дроны и не ракеты, а общее. Еще более важным является продвижение вперед с точки зрения нашего ракетного вооружения, которое в программе происходит с 2022 года. Из последнего, у нас есть четыре программы. Думаю, испытания этих ракет в дальнейшем, по-боевому будут проходить уже в следующем году и мы можем убедиться, к чему привели невероятные усилия в условиях войны наших предприятий и как это влияет на врага", - отметил он.

В ночь на 6 декабря СБУ провела успешную уникальную спецоперацию в Керченской бухте с участием других дронов - морских "Sea Baby". Они вступили в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор".

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"Безусловно, что уникальная (операция, - УНИАН). Я думаю, 5-10 лет назад можно было только в фильмах увидеть такое явление. А это происходит сейчас. Понятно, что конструкторы этих надводных безэкипажных аппаратов сделали выводы относительно того, как усовершенствовать их, чтобы мы видели на них и системы залпового огня, и ПЗРК, и, возможно, пулеметы. Тот эпизод, о котором вы сказали, многое показывает для людей, которые хотят разобраться в этом процессе. Он подтверждает то, что развитие беспилотной техники идет семимильными шагами и за этим будущее", - подчеркнул генерал.

По мнению Романенко, это означает развитие не только беспилотных аппаратов в воздухе, потому что есть примеры применения и на земле, и на море и под водой тоже.

Производство ракет в Украине

6 декабря в День ВСУ украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую ракету-дрон "Ад". По имеющейся информации, она может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

Как сообщал УНИАН, ракету-дрон "Пекло" украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки - в течение года.

Недавно бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель руководителя компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский рассказал, насколько быстро Украина сможет изготавливать крылатые и баллистические ракеты.

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