По словам Храпчинского, сейчас ракетная программа страны является очень активной.

Бывший офицер Воздушных сил ВСУ, заместитель руководителя компании-производителя средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский в эфире телемарафона рассказал, насколько быстро Украина сможет изготавливать крылатые и баллистические ракеты.

По его словам, масштабировать производство можно уже после того, как опытные образцы проходят первые тестовые испытания. Если в 2022 году большинство производителей работали по принципу стартапа, то сейчас устойчивых компаний стало гораздо больше:

"Которые уже понимают, что такое рабочая конструкторская документация, что такое карты сборки. Которые помогают масштабировать производство с пяти единиц в месяц до, например, пяти единиц в день. Большинство компаний уже используют и технические условия, и международные стандарты, чтобы активно масштабировать свое производство".

Храпчинский отметил, что нужно учитывать и фундаментальные возможности, которые имеет Украина - "Южмаш", "Мотор Сич", "Ивченко-Прогресс". К примеру, во время двух последних массированных обстрелов Россия использовала ракеты с двигателями, которые когда-то производили на "Мотор Сич".

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"То есть есть определенные фундаментальные возможности в Украине, которые позволят нам создавать качественные ракеты. Как "Нептун", который за время полномасштабного вторжения из просто противокорабельной ракеты стал ракетой, которая может бить по суше. Надо понять, что на самом деле наши инженеры активно работают в этом направлении", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что государству надо тоже активно участвовать и создавать условия для компаний, которые занимаются military-tech отраслями. Отдельно он отметил, что уже есть решение по производству модулей управления КАБ, и они гораздо качественнее российского аналога. По его словам, Украина имеет достаточно свободнопадающих авиабомб, под которые можно сделать этот модуль:

"Россия заваливает линию боевого соприкосновения и гражданские города КАБами, а Украина так не воюет. Поэтому нам достаточно и некоторых авиабомб, которые передают нам наши западные партнеры. Но, безусловно, нам надо свое собственное оружие, чтобы масштабировать возможность использования их по военным позициям врага".

ВПК Украины

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Украина активно работает над разработкой собственных ракет, которыми можно бить по глубоким российским тылам.

Ранее президент Владимир Зеленский говорил, что сейчас в Украине более 800 компаний работают над производством оружия для войска.

Стоит отметить, в начале октября министр обороны Рустем Умеров заявлял, что вскоре станет известно о большой ракетной программе Украины.

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