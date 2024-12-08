Аналитик считает, что одной такой ракеты хватит, чтобы превратить в груду сгоревшего металлолома один из современных самолетов российской армии.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев считает, что украинская оборонная промышленность представила образец ракетного вооружения, производство которого можно масштабировать.

По его словам, боевая часть ракеты-дрона "Пекло" не слишком большая и по косвенным данным, вес ее боевой части может составлять до 40 кг.

"Однако скорость 700 км/ч и дальность 700 км - это цифры, которые должны ужасать россиян. Если мы сможем масштабировать ее изготовление, эта относительно небольшая по размерам ракета-дрон, примерно 2 метра длиной, может создать настоящий ад для российских сил и средств", - заявил аналитик в эфире Еспресо.

Видео дня

Он считает, что одной такой ракеты хватит, чтобы превратить в груду сгоревшего металлолома один из современных самолетов российской армии, который может находиться на этом расстоянии.

По его мнению, возможно, именно поэтому россияне поспешно начали строить защитные сооружения на территории своих аэродромов, чтобы обезопасить свои самолеты и другую ценную технику и вооружение от воздействия наших ракет. Селезнев добавил:

"Это отличная новость. Однако, ключевой задачей остается масштабирование, ведь ракетно-дронные атаки должны быть масштабными. Враг создал за последние 20 лет мощную сеть радиоэлектронной борьбы, а также имеет мощную систему противовоздушной и противоракетной обороны. Единственный действенный вариант против этой системы - масштабированные пуски ракет и дронов. Для этого нам нужны большие объемы производства".

Ракета-дрон "Пекло" - что известно

6 декабря в День ВСУ украинский оружейный концерн "Укроборонпром" презентовал новую ракету-дрон "Пекло". По имеющейся информации, она может лететь со скоростью 700 километров в час, а максимальное расстояние полета составляет более 700 км.

Ракету-дрон "Пекло" украинский производитель создал с нуля в рекордные сроки - в течение года. Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.

Вас также могут заинтересовать новости: