Украинская сторона может получить мобильные ракеты-перехватчики, узнали журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и власти США в понедельник, 1 июля, могут представить новый пакет помощи Киеву.

В новом пакете предусмотрена передача Киеву мобильных ракет-перехватчиков MIM-23 HAWK, 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов и оборонного оборудования для обеспечения оборонных нужд украинского государства, пишет Reuters, ссылаясь на сведения двух американских чиновников.

"Пакет будет предоставлен в рамках президентских полномочий по сокращению численности личного состава - механизма, который позволяет президенту быстро передавать оборонные товары и услуги из запасов США для поддержки союзников", - выяснили журналисты.

Видео дня

Важные новости - сегодня это стоит знать о поддержке Украины

Американские власти активно помогают украинцам противостоять полномасштабному вторжению РФ на нашу землю. Штаты с 2022 года предоставили Киеву военной помощи на сумму свыше 50 миллиардов долларов. Американская сторона в 2022-м начала предоставлять украинцам ракеты-перехватчики HAWK. Дальность поражения цели улучшенными HAWK составляет от 1,5 до 40 километров.

Напомним, 24 июня "Голос Америки", ссылаясь на сведения американского чиновника, сообщил, что США 25 числа могут объявить о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на сумму 150 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: