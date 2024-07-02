По словам госсекретаря США, больше новостей о дополнительных системах ПВО для Украины будут в ближайшие недели.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ближайшее время могут появиться новости о поставках Украине дополнительных систем ПВО. Это должно произойти до саммита НАТО 9-11 июля. Об этом он сказал в интервью в Институте Брукингса.

Он отметил, что успехом для Украины является возможность "стоять на собственных ногах" в военных, экономических и демократических вопросах. В то же время в краткосрочной перспективе одним из ключевых факторов украинского успеха является сильная система противовоздушной обороны, заверил Блинкен.

Политик подчеркнул, что экономика Украины имеет невероятный потенциал, если в нее инвестировать. Чтобы он был раскрыт, нужно обеспечить ПВО, которая будет защищать те территории, в которые инвестировали.

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"Мы работаем над этим. Я думаю, будет больше новостей об этом в ближайшие недели, накануне саммита НАТО на следующей неделе", - заверил госсекретарь США.

По его словам, самостоятельная в демократической, военной и экономической сферах Украина будет "сильнейшим ответом" российскому диктатору Владимиру Путину.

ПВО для Украины - последние новости

Как писал УНИАН, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит системы ПВО и ракеты к ним. Их предоставят США и еще восемь стран Европы.

"Международные партнеры услышали нас. Мы смогли убедить их, что усиление ПВО Украины - это самый первый приоритет. В итоге имеем конкретные результаты работы как президента, так и всей украинской команды за последнее время", - отметил премьер.

Также западные аналитики выяснили, сколько ракет к системам ПВО могла получить Украина с 2022 года. Среди такого оружия есть разные типы ракет, а именно PAC-2 к ЗРК Patriot, Aster 30 к SAMP/T и другие.

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