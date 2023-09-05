Точная стоимость нового пакета помощи пока неизвестна, но его оценивают от $240 до $375 миллионов.

На следующей неделе Белый дом объявит о новом пакете военной помощи для Украины, который впервые будет предусматривать поставки снарядов со обедненным ураном.

Как сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ и двух информированных американских чиновников, точная стоимость пакета пока неизвестна, но его оценивают от $240 до $375 миллионов.

"Очень эффективные против российских танков" снаряды с обедненным ураном могут использовать для танков Abrams. По данным Reuters, Украина получит их уже в ближайшие недели.

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Снаряды с обедненным ураном для Украины

Ранее Великобритания отправила Украине боеприпасы с обедненным ураном. Это произошло в начале этого года и наделало много шума в РФ. Впрочем, США впервые передадут такие боеприпасы.

Поставка состоится на фоне решения администрации Байдена предоставить Украине кассетные боеприпасы, несмотря на опасения по поводу опасности, которую это оружие представляет для гражданского населения.

"Использование боеприпасов с обедненным ураном является предметом острых дискуссий, а противники, такие как международная коалиция по запрещению уранового оружия, утверждают, что употребление или вдыхание пыли обедненного урана представляет опасные риски для здоровья, включая рак", - отмечает издание.

Обедненный уран, который является побочным продуктом обогащения урана, используется для боеприпасов, поскольку его чрезвычайная плотность дает снарядам способность легко проникать через броню и самовоспламеняться в горящем облаке пыли и металла.

Хотя обедненный уран радиоактивен, этот уровень значительно меньше, чем в урана природного происхождения, хотя частицы могут задерживаться в течение значительного времени.

Соединенные Штаты использовали боеприпасы с обедненным ураном в огромных количествах во время войн в Персидском заливе 1990 и 2003 годов, а также во время бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году.

Международное агентство по атомной энергии сообщает, что исследования в бывшей Югославии, Кувейте, Ираке и Ливане "показали, что существование остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов".

"Тем не менее, радиоактивный материал может усилить масштабную послевоенную проблему очистки Украины. Части страны уже усеяны кассетными бомбами и другими неразорвавшимися боеприпасами, а также сотнями тысяч противопехотных мин", - отмечает агентство.

В середине июня газета Wall Street Journal сообщила, что США рассматривают возможность отправки в Украину снарядов с обедненным ураном. Последние пакеты оружейной помощи Украине включали артиллерию, ракеты ПВО и наземную технику. Reuters не смог определить, что еще будет содержать новый пакет, кроме снарядов с обедненным ураном.

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