Снаряды являются частью нового пакета военной помощи в размере $240-375 млн, о котором планируют объявить на следующей неделе.

В новом пакете военной помощи от США, о котором планируют объявить на следующей неделе, в Украину впервые отправят бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран.

По данным агентства Reuters, такие снаряды войдут в новый пакет помощи Украине. В зависимости от того, что еще в него включат, этот пакет помощи будет стоить от 240 до 375 миллионов долларов, рассказал один из американских чиновников.

По словам собеседников Reuters, стоимость и содержимое пакета помощи еще уточняются.

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Один из источников агентства предположил, что снаряды будут использоваться в американских танках Abrams, которые доставят в Украину в ближайшие недели.

Снаряды с обедненным ураном для Украины

В апреле Великобритания отправила Украине снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. На вопрос, сколько именно снарядов с обедненным ураном Британия поставила Украине для использования танками Challenger 2 и сколько из них уже было использовано, замминистра Джеймс Хиппи ответил:

"Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 в Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем давать комментарии относительно показателей использования поставленных комплектов".

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