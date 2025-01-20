Первый из этих случаев произошел в 1950 году – менее чем через пять лет после взрыва первой атомной бомбы.

На США лежит ответственность за по меньшей мере 32 задокументированных несчастных случая с ядерным оружием. Они могут включать случайный запуск или детонацию, кражу или потерю ядерного оружия.

Об этом пишет IFLScience. Во время холодной войны было по меньшей мере шесть случаев, когда США теряли атомные бомбы или оружейные ядерные материалы. Издание рассказало, когда и как это было.

13 февраля 1950 года

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Первый из этих случаев произошел в 1950 году – менее чем через пять лет после взрыва первой атомной бомбы. Во время имитации ядерного удара по Советскому Союзу у американского бомбардировщика B-36, который направлялся из Аляски в Техас, начались проблемы с двигателем. Посадка была почти невозможной, поэтому экипаж сбросил ядерную бомбу Mark 4 над Тихим океаном, став свидетелем вспышки, взрыва и звуковой волны.

Военные утверждают, что макет бомбы был наполнен только ураном и тротилом и не имел плутониевого ядра. Соответственно, он не был способен к обычному ядерному взрыву. Но ни уран, ни сама бомба никогда не были найдены.

10 марта 1956 года

Самолет Boeing B-47 Stratojet с двумя ядерными капсулами на борту вылетел с авиабазы МакДилл во Флориде для беспосадочного перелета в Марокко. Он должен был осуществить вторую дозаправку во время полета над Средиземным морем, но не вышел на связь. Следов самолета не нашли.

5 февраля 1958 года

Утром 5 февраля 1958 года бомбардировщик B-47 с 3400-килограммовой ядерной бомбой Mark 15 на борту случайно столкнулся с самолетом F-86 во время имитации боевого задания. Он пытался пойти на посадку, но безрезультатно. Тогда было принято решение решение сбросить бомбу в устье реки Саванна вблизи Саванны, штат Джорджия. Самолет успешно приземлился и бомба не взорвалась. Однако, по сей день она считается "безвозвратно потерянной".

24 января 1961 года

Во время вылета по тревоге у бомбардировщика B-52 раскололось крыло. Произошло это над Голдсборо, штат Северная Каролина. Тогда на борту были две ядерные бомбы. Одна из них успешно раскрылась на аварийном парашюте, однако другая упала и разбилась о землю. Считается, что бомба, которая не взорвалась, упала на сельскохозяйственные угодья вблизи города, но ее так и не удалось отыскать.

5 декабря 1965 года

В тот день самолет A-4E Skyhawk, загруженный ядерным оружием, выкатился с борта авианосца USS Ticonderoga, стоявшего в Филиппинском море вблизи Японии. Ни самолет, ни пилота, ни ядерную бомбу так и не нашли.

В 1989 году США в конце концов признали, что бомба все еще лежит на морском дне примерно в 128 километрах от небольшого японского острова.

Весна, 1968 год

Весной 1968 года американские военные потеряли ядерное оружие – о чем именно идет речь, доподлинно неизвестно. Пентагон до сих пор держит информацию об этом инциденте в строжайшей тайне.

Некоторые предполагают, что речь идет об атомной подводной лодке "Скорпион". В мае 1968 года судно исчезло вместе с 99 членами экипажа в Атлантическом океане. Произошло это после того, как подводную лодку отправили на секретную миссию по шпионажу за советским флотом. Это, однако, лишь теория.

Как развивались бы события в случае ядерного удара – подробный сценарий

Издание Mail Online со ссылкой на рассекреченные документы рассказало, как бы выглядел настоящий Армагеддон. Авторы описали, как бы разворачивались события, если бы КНДР применила ядерное оружие против США.

С первых секунд, по этому сценарию, все бы сомневались, идет ли речь о провокационном испытании или настоящем ядерном ударе. Однако чем дальше картина бы прояснялась, офицеры центров управления по всей стране начали бы осознавать: это начало конца света. Сдерживание не удалось. Происходит ядерная война.

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