Этого боятся и россияне: Байден заявил, что отговорил Путина от ядерного удара по Украине

Байден рассказал о своем разговоре с Путиным о применение ядерного оружия.

Применения ядерного оружия боятся все в Европе, включая Россию. Тем не менее российский диктатор Владимир Путин рассматривал нанесение такого удара по Украине.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью американскому телеведущему канала MSNBC Лоуренсу О'Доннеллу в Овальном кабинете.

У главы Белого дома спросили о том, разговаривал ли он с Путиным о том, чтобы диктатор не применял тактическое ядерное оружие в Украине. Байден ответил, что такой разговор у них был.

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"Когда он (Путин - УНИАН) начал говорить о тактическом ядерном оружии, я сказал, что он хочет использовать его. Тогда он ответил: "Нет, я не хочу этого делать". Тактическое ядерное оружие пугает в Европе всех, включая россиянинов", - сказал президент США.

По словам Байдена, он заверил Путина в том, что у Украины не осталось ядерного оружия. Он добавил, что российский диктатор опасается того, что Киев "уже завтра ударил бы ядерными ракетами по Москве", если бы у украинцев была такая возможность.

"Я заверил его, что там (в Украине - УНИАН) нет никакого ядерного оружия и мы не вернем его. Я сказал, что они не станут частью НАТО, пока не изменят свою систему. Мы продолжим помогать им расти, если можем. Но в ответ на это ты (Путин - УНИАН) не нападешь на них и не заберешь их территорию", - заявил Байден.

Президент США добавил, что знал о том, что Путин все же решится вторгнуться в Украину, но многие союзники не верили в это.

Что еще сказал Байден в интервью

Ранее президент США Джо Байден в интервью американскому телеведущему канала MSNBC Лоуренсу О'Доннеллу в Овальном кабинете заявил, что во время визита в Киев в 2023 году боялся покушения, но не от главы РФ Владимира Путина, а от "украинских радикалов", которые работают на Москву. По его словам, для многочасового визита в Киев в 2023 году Белый дом собрал лучших специалистов по безопасности.

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