Ранее сообщалось, что Великобритания хочет создать свою гиперзвуковую ракету до 2030 года.

Американский оборонный гигант Lockheed Martin заявил, что готов выбрать Великобританию в качестве места для разработки перспективной гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает The Telegraph.

Lockheed Martin указала на Mako, как на возможный прообраз оружия будущего. Напомним, это небольшая ракета, предназначенная для истребителя пятого поколения F-35.

Ее прототип корпорация Lockheed Martin совместно с CoAspire представила на выставке Sea Air Space 2024. Ракету тогда позиционировали в качестве "многоцелевой и высокоэффективной системы", которая имеет "доступную цену".

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Предполагается, что сотрудничество между Великобританией и Lockheed Martin может касаться, в частности, производства нового оружия и организации цепочки поставок.

Таким образом, страны, которые входят в состав AUKUS (Австралия, Великобритания и США) распределят усилия по созданию новых оборонных систем.

Лондон хочет иметь собственную гиперзвуковую ракету

Напомним, в апреле стало известно, что британцы планируют развернуть собственную гиперзвуковую ракету до 2030-го.

Лондон хочет иметь оружие, которое способно развивать скорость более 5 махов, ведь правительство стремится опередить возможных конкурентов на геополитической арене, в частности, Китай и Россию.

Как настаивали в британском министерстве обороны, такое оружие должно быть спроектировано и построено полностью в Британии.

Проект рассматривается в качестве одного из направлений запланированного увеличения оборонного бюджета в размере 75 млрд фунтов стерлингов в течение следующих шести лет.

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