Один самолет F-35A для воздушных сил США (партии Lot 15-17) сейчас стоит примерно 82 млн долларов.

В США стремятся получить истребитель шестого поколения, который будет стоить не больше, а то и меньше самолетов предыдущих поколений – F-35.

Как заявил недавно министр воздушных сил США Фрэн Кендалл, "верхний предел" цены самолета следующего поколения – цена истребителя F-35. Издание Defence Express пишет, что речь идет об истребителе в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD).

"F-15EX и F-35 находятся примерно в одной ценовой категории. Но я бы хотел снизить цену", – подчеркнул Фрэн Кендалл.

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Он уверен в том, что США таки построят истребитель шестого поколения в рамках программы NGAD, пишет издание Defense One. И, по его словам, появится по крайней мере еще один пилотируемый самолет, который концептуально будет похож на существующие истребители. В то же время решение по NGAD примут "в течение нескольких следующих месяцев".

Этим летом в США решили заморозить реализацию проекта нового истребителя в рамках этой программы. Одной из причин стала потребность в переосмыслении требований к самолету, с учетом новых технологий. Кроме того, беспокойство вызвала непомерно высокая цена такой машины.

Новый истребитель шестого поколения стоил бы на уровне "трех F-35". Речь идет о сумме в 240-300 млн долларов за один самолет.

"И если рассматривать NGAD как замену F-22, то вся программа выльется в действительно космический ценник. Потому что те же 195 F-22, а именно разработка и производство, были оценены в 67,3 млрд долларов, в то же время если брать чисто "голый" самолет шестого поколения по цене 300 млн долларов, то только 195 самолетов обойдутся в 58,5 млрд. Если же принимать во внимание требование, что новый самолет должен стоить не более F-35, а то и меньше, то главный вопрос – а насколько реальным вообще может быть такой план, учитывая то, что Соединенные Штаты в течение многих лет работали над уменьшением стоимости самолетов пятого поколения", – говорится в материале.

Один самолет F-35A для воздушных сил США (партии Lot 15-17) сейчас стоит примерно 82 млн долларов. За F-35B американское государство должно заплатить 109 млн, за F-35C – 102,1 млн. Причем в первых партиях эти борта были едва ли не втрое дороже.

"Если брать F-15EX, то его стоимость колеблется на уровне 90 млн долларов. Причем в июле этого года в Lockheed Martin отмечали, что несмотря на планомерное уменьшение цены на самолеты F-35 в течение нескольких лет, новые партии, речь идет о Lot 18-19, могут быть дороже из-за роста стоимости сырья и т.д.", – пишет издание.

США работают над истребителем шестого поколения

Воздушные силы США пересматривают суть требований к новому истребителю-невидимке шестого поколения, который разрабатывают в рамках программы Next Generation Air Dominance. По словам заместителя начальника штаба Воздушных сил Соединенных Штатов Америки генерала Джеймса Слайфа, с точки зрения требований американские военные "начинают с самого начала".

Ранее мы рассказывали, что Военно-воздушные силы США отказались от своего самого громкого проекта – 60-миллиардной программы по разработке и строительству 200 новых тяжелых истребителей-невидимок шестого поколения для замены существующего парка из 180 истребителей-невидимок F-22 Raptor пятого поколения. Одной из возможных альтернатив является меньший и более легкий истребитель. Но хотя он может быть дешевле, он, скорее всего, будет иметь один существенный недостаток – сравнительно малую дальность полета.

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