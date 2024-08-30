Потенциальная война с Китаем может стать вопросом ракет, а не самолетов, пишет издание.

Военно-воздушные силы США в июне публично отказались от своего самого громкого проекта – 60-миллиардной программы по разработке и строительству 200 новых тяжелых истребителей-невидимок шестого поколения для замены существующего парка из 180 истребителей-невидимок F-22 Raptor пятого поколения.

Как пишет The Telegraph, истребитель Raptor появился в 2000-х годах, но, в отличие от F-35, он был построен без учета затрат. Это был лучший истребитель, который США, с их непревзойденным опытом в области малозаметности и других передовых технологий, смогли построить. С тех пор Россия и Китай разработали собственные проекты истребителей пятого поколения, но они, как правило, не считаются такими же эффективными. По мнению большинства аналитиков, Raptor является лучшим истребителем в мире. Но это не будет продолжаться вечно.

"Сейчас ВВС США пытаются разработать план полетов на следующие несколько десятилетий – и из-за потенциальных столкновений с российскими и китайскими войсками, возможно, без истребителя следующего поколения Next-Generation Air-Dominance (NGAD) стоимостью 300 миллионов долларов за экземпляр, который планировался на замену Raptor. Одной из возможных альтернатив является меньший и более легкий истребитель. Но хотя он может быть дешевле, он, скорее всего, будет иметь один существенный недостаток – сравнительно малую дальность полета, что может сделать его бесполезным над бескрайним Тихим океаном", – говорится в материале. Видео дня

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Олвин первым "пролил холодную воду" на секретную программу NGAD на отраслевом мероприятии в июне. Секретарь ВВС Фрэнк Кендалл быстро поддержал скептицизм Олвина.

"Я могу сказать вам, что мы рассматриваем концепцию дизайна платформы NGAD, чтобы понять, правильная ли это концепция или нет. Мы рассматриваем, можем ли мы сделать что-то менее дорогое и пойти на определенные компромиссы", – пояснил Кендалл.

Но есть причина, почему NGAD будет стоить 300 миллионов долларов за самолет – втрое больше, чем стоит новый истребитель-невидимка F-35 Lightning II. ВВС оптимизировали NGAD для полетов над Тихим океаном, где американские авиабазы могут быть удалены друг от друга на сотни или даже тысячи километров – и так же удалены от наиболее вероятных зон боевых действий над Тайванем и так называемой "первой островной цепью", простирающейся от Японии до Филиппин.

Современные истребители ВВС США – F-15 Eagle, F-16 Falcons, F-22 Raptors и F-35 Lightning – пытаются добраться до Тайваня с основных американских авиабаз в регионе, не полагаясь на уязвимые воздушные танкеры. Ближайшая же к Тайваню американская база находится на Окинаве (Япония), в 200 милях (около 320 км, – УНИАН) от него.

Это достаточно близко, учитывая типичную дальность полета современных истребителей: 750 миль (1 200 км) для F-15, 500 миль (800 км) для F-16, 450 миль (около 720 км) для F-22 и F-35. Но каждый рациональный планировщик предполагает, что Китай нацелится на Окинаву в первые же часы войны за Тайвань и уничтожит американскую базу – вероятно, используя баллистические и/или крылатые ракеты.

"Военно-воздушные силы имеют план рассредоточить свои самолеты по всему Тихоокеанскому региону, чтобы затруднить нацеливание Китая. Но это лишь усугубляет тиранию расстояния, поскольку некоторые вероятные базы рассредоточения находятся более чем в тысяче миль от Тайваня. И это одна из причин, почему ВВС хотят или хотели получить истребитель NGAD. Он должен был быть большим, с вместительными топливными баками и парой "адаптивных" двигателей следующего поколения, способных работать с очень высокой топливной эффективностью. Именно эти двигатели были причиной значительной части растущей стоимости истребителя NGAD", – пишет издание.

Но преимуществом такого размера и передовых технологий была бы дальность полета. Считалось, что истребитель NGAD сможет летать вдвое дальше, чем F-22.

Теперь, возможно, ВВС потеряют эту дальность, поскольку они стремятся создать более дешевый истребитель-невидимку. На другом отраслевом мероприятии в июле Олвин продемонстрировал художественную концепцию условного легкого истребителя-невидимки. Самолет на рисунке имел один двигатель, как у F-35, но при этом был меньше F-35. Официальные лица также ранее предполагали, что от технологии адаптивного двигателя можно будет отказаться.

Дизайн истребителя предполагает компромиссы. Понятно, что на фоне заламывания рук из-за возможной цены NGAD, лидеры ВВС сосредоточены на факторе затрат в этих компромиссах. Олвин охарактеризовал условный легкий истребитель как "адаптируемый", легко модернизируемый и дешево заменяемый по мере появления новых технологий.

Пока непонятно, полностью ли ВВС США откажутся от NGAD. Так же неясно, станет ли условный легкий истребитель Олвина когда-нибудь настоящим легким истребителем. Но если это произойдет, и он полностью заменит NGAD в рамках усилий по экономии средств, американским ВВС, возможно, придется переосмыслить способ ведения войны в Тихоокеанском регионе.

Имея в своем распоряжении лишь истребители малой дальности, они могут решить, что не могут бороться за воздух над Тайванем – по крайней мере, напрямую. Вместо этого придется вести войну на расстоянии, летая на малозаметных бомбардировщиках с дальних баз, чтобы запускать крылатые ракеты по наземным целям за сотни миль от них. Единственный способ победить китайские истребители – это избегать их.

"Надо отдать должное ВВС, такой подход к войне в Тихом океане может действительно сработать. В январе 2023 года Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне организовал военную игру, имитирующую китайское вторжение на Тайвань – и полномасштабное американское вмешательство в войну. В большинстве симуляций китайские ракеты опустошали американские базы по всему региону, заставляя ВВС запускать бомбардировщики за тысячи километров. Несмотря на чрезвычайную дальность полета, бомбардировщикам – с большой поддержкой подводных лодок ВМС США – удалось потопить китайский флот вторжения", – отмечает автор материала.

В этих сценариях не имело значения, насколько тяжелым или легким, дорогим или дешевым был американский истребитель. Все истребители ВВС США сгорали на земле, оставляя ракеты для победы в войне.

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В сети появилось фото неизвестного китайского корабля, сделанное с очень близкого расстояния. Несколько месяцев назад он выходил на ходовые испытания. Отмечалось, что этот корабль похож на малозаметный шведский корвет типа Visby, а значит, наверное, речь идет о "полноценном" стелс-корабле.

Тем временем Швеция представила концепт истребителя шестого поколения. Пока в стране не решили, будут ли они разрабатывать собственный боевой самолет или закупят уже существующий истребитель у иностранного поставщика.

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