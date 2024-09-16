Проблемная программа также влияет на флот и морскую пехоту.

Истребитель F-35 Joint Strike Fighter, он же Lightning II, пережил немало турбулентности примерно за 30 лет с тех пор, как Пентагон впервые задумал разработку универсального истребителя-невидимки. Последний шторм - годовая заморозка в поставках новых реактивных самолетов американским военным - наконец-то заканчивается. Но он оставил много повреждений на своем пути. Об этом в своей статье для The Telegraph пишет аналитик Дэвид Экс.

По его словам, поставки восстановлены, но новые самолеты поступают медленно. И время, в частности для ВВС США, не могло быть хуже. Служба пытается приобрести новые самолеты, в то же время существующие самолеты становятся очень старыми.

Идея, лежащая в основе JSF, заключалась в том, что различные его версии будут одинаково хорошо работать во время полетов с земли, с авианосцев и - благодаря короткому взлету и возможности вертикальной посадки - также с небольших штурмовых кораблей без катапульт или проводов остановки.

Видео дня

"И это было бы также дешево, в значительной степени благодаря огромной экономии на масштабе, что является результатом такого количества клиентов - ВВС США, ВМС США и Корпус морской пехоты США, а также воздушное вооружение потенциально десятков союзников США - все покупают их соответствующие версии", - отмечает эксперт.

Он уточняет, что расходы росли, поскольку бюджеты - и, следовательно, прогнозируемые заказы - уменьшались.

"Хваленая общность исчезла, поскольку каждый вариант сверхзвукового F-35 эволюционировал. А бюрократический аппарат, который следил за разработкой Lightning, стал огромным, громоздким и не реагировал на реальные требования настоящей воздушной войны. Сегодня одномоторный F-35 стоит дороже, чем обещали изначально, и тоже опоздал. И последний кризис программы JSF может быть самым неудобным", - говорится в материале.

Так, более года назад американские военные, на сегодняшний день крупнейший покупатель F-35 стоимостью 100 миллионов долларов за экземпляр, заморозили поставки с техасского завода Lockheed Martin из-за проблем с тестированием новейшего программного обеспечения реактивных самолетов. Поставки только что возобновились - и не потому, что программное обеспечение полностью проверено. Зато правительство США и Lockheed Martin пришли к компромиссу: временно снизили стандарт программного обеспечения.

"Компромисс позволяет доставлять около сотни сохраненных Lightning. Но пока самолеты пригодны только для выполнения учебных миссий и не будут допущены к боевым действиям до следующего года", - констатирует автор.

По его словам, возможная смерть проекта NGAD оставит F-35 единственным истребителем-невидимкой, который производится или разрабатывается для ВВС США. Но из-за неоднократных задержек F-35 не поступает достаточно быстро, чтобы заменить старые Eagles, Falcons и Thunderbolt.

"Военно-воздушные силы США и другое авиационное оружие США имеют настоящую проблему", - резюмирует Экс.

Военная помощь США Украине - последние новости

В августе президент США Джо Байден объявил о передаче Украине нового пакета американской военной помощи. В него, в частности, вошли противовоздушное оружие, боеприпасы к HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты Javelin, AT-4 и TOW.

Также помощь включает патроны для стрелкового оружия, автомобили скорой помощи HMMWV и медицинское оборудование.

Вас также могут заинтересовать новости: