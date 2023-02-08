Украине нужны истребители, штурмовая авиация и ударные вертолеты Украины необходимые для ведения эфетивной войны.

В Офисе президента считают, что партнеры примут решение о поставки Украине самолетов в течение следующих нескольких недель.

Как заявил советник председателя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона, истребители, штурмовая авиация и ударные вертолеты Украине необходимы для ведения эфетивной войны.

"Авиация - это один из ключевых элементов. Сегодня остался единственный инструмент, которого у нас еще нет, который крайне нужен, чтобы дозакрыть небо, – гражданское население, прежде всего – это истребители. И нужна штурмовая авиация или ударные вертолеты такие, как Apachi, чтобы прикрывать наши штурмовые бригады", – отметил Подоляк.

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Советник Ермака уверен, что положительное решение по боевым самолетам для Украины примут за считанные недели.

"Мне представляется, что это уже абсолютно активная опция на столе переговоров. И президент уже об этом говорит на разных уровнях и публично, и непублично. Я думаю, что срок - это недели", - сказал Подоляк.

Самолеты для Украины

Сегодня, 8 февраля, президент Владимир Зеленский улетел в Великобританию. Частью его программы были переговоры о поставках Украине истребителей.

В своей речи в британском парламенте Зеленский обратился к мировому сообществу с просьбой передать Украине современные истребители, в качестве благодарности президент подарил депутатам шлем украинского пилота с подписью: "У нас есть свобода - дайте нам, пожалуйста, крылья, чтобы ее защитить".

После переговоров с Зеленским премьер Великобритании Риши Сунак отметил, что самолеты были частью разговора. Также он добавил, что "все возможно", когда речь идет о военной помощи ВСУ. "Мы подкрепили эту риторику действиями", - подчеркнул британский премьер.

По информации СМИ, украинский президент Владимир Зеленский после визита Великобритании посетит Париж. Там он встретится с Макроном и Шольцом. Зарубежное турне Зеленского проходит на фоне дискуссий между странами Запада относительно перспектив передачи Украине современных истребителей.

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