Олаф Шольц вылетел в Париж на встречу с украинским и французским коллегами.

Украинский президент Владимир Зеленский после визита Великобритании посетит сегодня и Париж, сообщает французское издание BFMTV.

В администрации Макрона журналистам подтвердили, что ждут сегодня вечером Зеленского в Елисейском дворце.

В то же время немецкий канал ntv сообщает, что и канцлер Германии Олаф Шольц вылетел в Париж на встречу с украинским и французским коллегами.

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Зеленский прибыл в Лондон – что известно

Сегодня 8 февраля стало известно о неанонсированном визите украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Он уже успел встретиться с премьером страны Риши Сунаком.

В своих соцсетях Зеленский отметил, что хочет лично поблагодарить британцев за оказанную военную помощь Украине. В британском парламенте Зеленский вспомнил об активном участии Джонсона в поддержке украинского народа и призвал передать ВСУ боевые самолеты.

После речи в британском парламенте Зеленский сегодня днем посетит и короля Чарльза III в Букингемском дворце.

Зарубежное турне Зеленского проходит на фоне продолжающихся дискуссий между странами Запада о перспективах передачи Украине современных истребителей.

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