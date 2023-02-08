Украинский президент Владимир Зеленский после визита Великобритании посетит сегодня и Париж, сообщает французское издание BFMTV.
В администрации Макрона журналистам подтвердили, что ждут сегодня вечером Зеленского в Елисейском дворце.
В то же время немецкий канал ntv сообщает, что и канцлер Германии Олаф Шольц вылетел в Париж на встречу с украинским и французским коллегами.
Зеленский прибыл в Лондон – что известно
Сегодня 8 февраля стало известно о неанонсированном визите украинского президента Владимира Зеленского в Великобританию. Он уже успел встретиться с премьером страны Риши Сунаком.
В своих соцсетях Зеленский отметил, что хочет лично поблагодарить британцев за оказанную военную помощь Украине. В британском парламенте Зеленский вспомнил об активном участии Джонсона в поддержке украинского народа и призвал передать ВСУ боевые самолеты.
После речи в британском парламенте Зеленский сегодня днем посетит и короля Чарльза III в Букингемском дворце.
Зарубежное турне Зеленского проходит на фоне продолжающихся дискуссий между странами Запада о перспективах передачи Украине современных истребителей.