У ВМС США не хватает моряков, чтобы полностью укомплектовать уже имеющиеся корабли.

Чтобы не отстать в гонке вооружений с Китаем, ВМС США строят амбициозные планы по увеличению своего военного флота с примерно 290 боевых кораблей до как минимум 350. Однако, как пишет Дэвид Экс в статье для The Telegraph, у ВМС не хватает моряков, чтобы полностью укомплектовать уже имеющиеся корабли, не говоря уже о дополнительных.

"Нехватка личного состава означает, что меньше моряков выполняют тяжелую работу по поддержанию кораблей в идеальном состоянии во время развертывания. Это может сократить срок службы кораблей, что еще больше отсрочит любое расширение флота", - пишет аналитик.

Как отмечает аналитик, бюджет ВМС США на 2024 год предусматривает наличие 347 000 военнослужащих. Но по состоянию на январь в службе фактически служило всего 324 599 моряков - 269 628 рядовых и 54 971 офицер.

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При этом нехватка кадров означает увеличение количества кораблей с неполным составом экипажей. Для полного укомплектования всех кораблей флота требуется 84 400 матросов-срочников. Однако в ноябре в море находилось всего 70 700 матросов-срочников - нехватка составляла 16 процентов, отмечает аналитик.

Как отмечает Управление правительственной отчетности США, экипажам кораблей, в которых слишком мало моряков, трудно выполнять рутинное техническое обслуживание в море: латать корпуса, чинить механизмы, поддерживать бесперебойную работу компьютеров.

"ВМС рискуют не справиться с обслуживанием оборудования и сократить срок его службы", - предупреждают в Управлении.

При этом на тех кораблях, где капитаны все же выполняют все необходимое техническое обслуживание, они часто перегружают работой свои слишком маленькие экипажи.

Моряки отмечают, что повышенная нагрузка приводит к усталости, риску для боеготовности и снижению морального духа. А низкий моральный дух в свою очередь может вынудить моряков увольняться со службы, что еще больше усугубляет нехватку кадров.

В чем причина

Как пишет аналитик, к такому положению дел привело несколько факторов. Во первых, пандемия COVID прервала набор в армию, а после ее окончания экономика США быстро восстановилась и уровень безработицы остается очень низким. Это означает, что меньше молодых людей попадают на военную службу.

Более того, молодые мужчины проявляют меньше энтузиазма в отношении службы в армии. Согласно исследованиям, только 11 процентов мужчин в возрасте от 16 до 21 года были заинтересованы в военной службе в 2021 году, по сравнению с 22 процентами в 2014 году.

При этом ВМФ не одинок в своей борьбе с наймом. Даже промышленная база ВМС борется с трудовым кризисом и, как следствие, отстает в производстве новых кораблей, отмечает аналитик.

США готовятся к войне с Китаем

Военно-морские силы США подготовили план повышения своей боеготовности в ожидании вероятной войны против Китая, которая может вспыхнуть в 2027 году.

Согласно плану, в идеале не менее 80% военно-морских сил США в любой момент времени должны быть готовы к немедленному развертыванию и ведению боя. Также планируется провести полный ремонт вспомогательной инфраструктуры флота, например пирсов и взлетно-посадочных полос морской авиации.

Ранее СМИ писали, что у Военно-морских сил США наконец-то появилось оружие, способное противостоять угрозе от многочисленных бомбардировщиков Китая - истребители Boeing F/A-18E/F Super Hornet, оснащенные ракетами Raytheon AIM-174B сверхбольшой дальности.

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