Соединенные Штаты продемонстрировали полностью новое видение перспективного истребителя будущего.

Во время конференции Global Air and Space Chiefs Conference генерал Воздушных сил США Дэвид Олвин продемонстрировал, как может выглядеть легкий истребитель нового поколения. Об этом сообщает The War Zone.

И хотя концепция является достаточно условной, она дает подсказки относительно того, как Воздушные силы представляют будущий легкий самолет.

Перед нами своего рода уменьшенный F-35 Lightning II. В отличие от ранее представленных концептов шестого поколения, он имеет только один двигатель, что может сделать его более дешевым, чем "большие" истребители. Также на модели хорошо заметны признаки стелс-технологии.

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Самолет имеет форму крыла и V-образное оперение, которые очень похожи на решения, которые можно видеть на F-35. Впрочем, если посмотреть на воздухозаборники, то заметно, что они существенно отличаются от воздухозаборников Lightning II.

В общем, внимание в данном случае сосредоточено не на "платформе" (то есть, самом истребителе), а на "системе". То есть, различных элементах концепции (датчиках, БПЛА и др.), одним из которых будет перспективный самолет.

Интересно, что концепт представлен в то время, как проект американского истребителя шестого поколения Next-Generation Air Dominance (NGAD) подвергают тщательной проверке, в частности, из-за высокой цены самолета.

Ранее, напомним, сообщалось, что один NGAD может стоить примерно 250 млн долларов, что примерно втрое дороже F-35.

Эксперты также считают, что американцы могут сделать ставку на условную альтернативу новому поколению - речь о глубоко модернизированных самолетах четвертого поколения, таких как F-15EX.

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