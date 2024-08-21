Во время конференции Global Air and Space Chiefs Conference генерал Воздушных сил США Дэвид Олвин продемонстрировал, как может выглядеть легкий истребитель нового поколения. Об этом сообщает The War Zone.
И хотя концепция является достаточно условной, она дает подсказки относительно того, как Воздушные силы представляют будущий легкий самолет.
Перед нами своего рода уменьшенный F-35 Lightning II. В отличие от ранее представленных концептов шестого поколения, он имеет только один двигатель, что может сделать его более дешевым, чем "большие" истребители. Также на модели хорошо заметны признаки стелс-технологии.
Самолет имеет форму крыла и V-образное оперение, которые очень похожи на решения, которые можно видеть на F-35. Впрочем, если посмотреть на воздухозаборники, то заметно, что они существенно отличаются от воздухозаборников Lightning II.
В общем, внимание в данном случае сосредоточено не на "платформе" (то есть, самом истребителе), а на "системе". То есть, различных элементах концепции (датчиках, БПЛА и др.), одним из которых будет перспективный самолет.
Интересно, что концепт представлен в то время, как проект американского истребителя шестого поколения Next-Generation Air Dominance (NGAD) подвергают тщательной проверке, в частности, из-за высокой цены самолета.
Ранее, напомним, сообщалось, что один NGAD может стоить примерно 250 млн долларов, что примерно втрое дороже F-35.
Эксперты также считают, что американцы могут сделать ставку на условную альтернативу новому поколению - речь о глубоко модернизированных самолетах четвертого поколения, таких как F-15EX.