Нужно принять серьезные шаги по ПВО разных типов, отметил президент Украины.

Союзники по НАТО решили предоставить Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, и украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это решение - отметил, что вооружение поможет нашей стране, однако его никогда не бывает достаточно.

Российские захватчики используют разное новое оружие, поэтому также надо двигаться вперед, принять серьезные шаги насчет ПВО различных типов, сказал глава государства, отвечая на вопрос в Институте Рональда Рейгана.

"Спасибо за это решение (союзников по Альянсу, - Ред.) по дополнительным системам Patriot. Они, конечно, помогут. Этого недостаточно, никогда не достаточно", - заявил президент, указав на последний кровавый ракетный удар по Киеву 8 июля, "который, кажется, был хорошо защищен".

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Западные партнеры активно помогают Украине противостоять полномасштабной агрессии РФ, в том числе уже предоставили Украине различные средства для защиты неба от вражеских воздушных целей, в частности, зенитные ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.

10 июля стало известно, что союзники по НАТО предоставят украинскому государству дополнительные стратегические системы ПВО, включая батареи Patriot, переданные Германией, США и Румынией, компоненты этого оружия от Нидерландов и других партнеров, а также дополнительную систему SAMP-T от Италии. Отмечалось, что речь идет о пяти стратегических системах ПВО.

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