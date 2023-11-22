В Министерстве обороны говорят, что способны поддерживать и Украину, и Израиль.

В Белом доме опровергли информацию журналистов о том, что поставки американских артиллерийских снарядов в Украину сократились более чем на 30% из-за начала войны на Ближнем Востоке.

Пресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх на брифинге спросили, означает ли это, что война между Израилем и ХАМАС влияет на способность Соединенных Штатов Америки обеспечивать актуальные потребности Украины на поле боя.

"Я видела эту статью. Послушайте, я бы возразила против этого утверждения. Мы смогли обеспечить Украину всем необходимым во время ее контрнаступления, и мы будем продолжать обеспечивать Украину всем необходимым по мере того, как она... по мере того, как мы входим в зиму. Мы в состоянии сделать это, и мы в состоянии поддержать Израиль в том, что ему необходимо для защиты в его войне с ХАМАС", - ответила она.

Сингх говорит, что они собираются продолжать поддержку обеих стран, однако не смогут сделать это без принятия Конгрессом законопроекта о дополнительных расходах.

"Единственный способ, которым мы можем продолжать поддерживать Украину, - это если Конгресс примет тот срочный дополнительный законопроект", - подчеркнула пресс-секретарь.

Проблема с поставками артснарядов: что сообщалось

На днях ABC News, ссылаясь на слова анонимного украинского чиновника, сообщили о значительном сокращении поставок артиллерийских снарядов от США.

По их данным, с начала нападения ХАМАС на Израиль поставки снарядов стандарта НАТО сократились более чем на 30%. При этом они составляют около 60-70% от общих поставок.

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