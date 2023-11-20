Президент подчеркнул важность встречи с Остином и Каволи накануне нового заседания в формате "Рамштайн".

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом пакет оборонной поддержки Украины от США.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении, рассказывая о визите в Украину министра обороны Соединенных Штатов Ллойда Остина и верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофера Каволи.

"Конечно, мы обсудили ситуацию на поле боя и ее перспективы - то, как можем усилить и нашу оборону, и наше движение. Есть новый оборонный пакет для нашего государства от Соединенных Штатов. Я благодарен. В частности, будет больше артиллерии - снарядов, которые нужны именно сейчас", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что состоялся продуктивный разговор, и важно, что накануне нового заседания в формате "Рамштайн".

По словам президента, во время встречи также обсудили украинские действия в Черном море и защиту экспортного коридора. "Свобода мореплавания является фундаментальной ценностью для всего мира, и Украина доказала здесь, в Черном море, что мы способны выгонять агрессора из акватории, которую он так хотел сделать мертвой. Я благодарю всех партнеров, которые помогают нам гарантировать реальное восстановление международного права на нашей земле и в нашем море, и особенно благодарен Соединенным Штатам за неизменное лидерство в поддержке. Нормальная жизнь в мире во многом зависит именно от того, сильна ли Америка в защите жизни. И мир видит эту силу в помощи Украине", - прокомментировал глава государства.

Визит Остина в Украину - ключевые моменты

Сегодня, 20 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами. Ключевая цель этого визита - показать, что Штаты продолжат поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией.

Позже в Пентагоне уточнили, что во время визита Остин обсудит с властями Украины обеспечение украинских войск на зимний период и защиту от российских угроз в будущем. Кроме того, затронут тему будущего развития украинских войск.

Впоследствии Остин в сети Х (Твиттер) сообщил, что провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

The Washington Post со ссылкой на представителей делегации Пентагона, которая во главе с Ллойдом Остином 20 ноября приехала с визитом в Киев, написал, что США смогут продолжать поставлять военную помощь Украине "по крайней мере, в течение некоторого времени".

Известно, что будут продолжаться поставки дальнобойного оружия (вероятно, речь идет о ракетах ATACMS) и артиллерийских боеприпасов. В то же время в Пентагоне признали, что помощь Украине выделяется "дозировано", поскольку запас доступных средств уменьшается.

Члены делегации Пентагона отмечают, что Израиль почти не оттягивает на себя помощь для Украины. Там подчеркнули, что "две армии сталкиваются с двумя разными видами борьбы".

При этом, в ходе визита в Киев чиновники Пентагона надеются узнать больше о стратегии Украины на зиму, "что означает потенциальный поворотный момент в контрнаступлении, который не привел к ожидаемым успехам в возвращении оккупированных Россией территорий", пишет издание.

Как известно, 17 ноября Джо Байден поставил подпись под временным бюджетом США, который принят для того, что не было шатдауна - временной частичной остановки работы госорганов. В этом документе не предусмотрено выделение средств на поддержку украинского и израильского государства.

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