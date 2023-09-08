Нет никаких доказательств того, что боеприпасы с обедненным ураном вызывают рак.

В США ответили на заявления России относительно того, что снаряды с обедненным ураном, которые Штаты передали Украине, якобы вызывают онкологию. Ни Центр по контролю за заболеваниями, ни Всемирная организация здравоохранения, ни даже МАГАТЭ не видят связи между раком и этими боеприпасами.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, такое заявление сделала официальная представительница ведомства Сабрина Сингх во время брифинга в четверг, 7 сентября.

"Что касается влияния снарядов из обедненного урана на здоровье, я бы отклонила утверждения российских официальных лиц. CDC (Центр по контролю за заболеваниями, – УНИАН) заявил, что нет доказательств того, что боеприпасы с обедненным ураном вызывают рак. Всемирная организация здравоохранения сообщает, что не наблюдалось увеличения случаев лейкемии или других видов рака, которые были установлены после какого-либо воздействия урана или обедненного урана. И даже МАГАТЭ однозначно заявило, что нет доказанной связи между облучением от обедненного урана и увеличением заболеваемости раком или значительное его влияние на здоровье или окружающую среду", – заявила Сингх.

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Она подчеркнула, что это противотанковые снаряды, предназначенные для пробивания брони. Сингх выразила уверенность, что они будут очень эффективно использоваться на поле боя.

"Это стандартные снаряды. Это то, что будут использовать эти танки Abrams, и многие военные по всему миру используют обедненный уран в своих танках. Поэтому мы считаем, что это будут самые эффективные снаряды для противодействия российским танкам. Они помогут украинцам защитить свою территорию", – отметила представительница Пентагона.

Снаряды с обедненным ураном

В среду, 6 сентября 2023 года, Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном. Они стали частью нового пакета помощи на общую сумму 175 млн долларов.

Обедненный уран имеет необычайную плотность. Снаряды с ним могут легко проникать через броню военной техники и самовоспламеняться в горящем облаке пыли и металла.

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