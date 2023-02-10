Словацкие власти готовы передать самолеты, но ссылаются на необходимость провести переговоры с ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе официально попросил Словакию о передаче истребителей МиГ-29. Теперь Словакия начнет переговоры с Еврокомиссией о возмещении этой военной помощи.

Об этом заявил журналистам премьер-министр страны Эдуард Хегер.

По его словам, впереди предметные переговоры о том, как может состояться передача самолетов. Причем переговоры будут идти и с Украиной, и с Еврокомиссией, и с ответственными ведомствами самой Словакии, которые должны определить юридическую процедуру.

Видео дня

Хегер отметил, что эти истребители давно не используются, запчастей на них у Словакии нет, а их ремонтом раньше занимались российские специалисты.

"Украина ни на кого не нападает, а обороняется. Словакия хочет помочь и будет помогать Украине, пока я премьер-министр", — заявил Хегер.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь в свою очередь добавил, что Украине эти самолеты сейчас остро нужны.

"Мы больше не можем использовать эти машины, поэтому давайте разместим их там, где они могут спасти человеческие жизни. И мы все равно вернем часть денег. Но решение еще не принято", – заявил он.

Также Надь заявил, что словацкое правительство рассматривает возможность передачи Украине еще и тяжелой наземной техники.

Словацкие МиГи для Украины

О своих намерениях передать Украине старые советские истребители МиГ-29 власти Словакии заявили еще в прошлом году. Однако дальше слов дело так и не продвинулось.

В августе эти самолеты окончательно сняли с боевого дежурства и в очередной раз заявили о желании передать их Украине. Взамен Словакия хочет получить деньги от Европейского Союза или боевую технику от НАТО.

В ходе своего визита в Брюссель 9 февраля президент Зеленский напомнил премьер-министру Словакии о его прошлогоднем обещании передать Украине истребители.

Вас также могут заинтересовать новости: