В немецком правительстве уверяют, что ничего от Зеленского не получали.

В ходе своей поездки в Брюссель президент Владимир Зеленский передал лидерам Европейского союза списки оружия, которое необходимо Украине. Однако до канцелярии Олафа Шольца этот список так и не дошел.

Как рассказал немецкому изданию Bild неназванный "высокопоставленный чиновник в Брюсселе", на встрече с лидерами стран ЕС Зеленский вручил им списки необходимого ВСУ оружия. При этом списки были разными – для каждой страны свой, учитывающий ее военные возможности.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер и премьер-министр Эстонии Кая Каллас подтвердили получение такого документа от Зеленского. В то же время источник в немецком правительстве сообщил журналистам, что делегация ФРГ не получала от президента Украины никаких списков.

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"Вполне возможно, что канцлер Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон не получили список, потому что они уже обменялись мнениями с Зеленским в Париже во вторник вечером", – предполагает издание.

Европейское турне Зеленского

8 февраля президент Зеленский посетил с неанонсированным визитом Великобританию. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом, а также выступил в парламенте.

После Лондона Зеленский приехал в Париж, где у него состоялась трехсторонняя встреча с президентом Франции и канцлером Германии.

9 февраля Зеленский отправился в Брюссель. Там украинский президент выступил в Европарламенте и провел ряд встреч с европейскими лидерами.

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