В июне Словакия попросила Чехию помочь с охраной воздушного пространства, пока не получит заказанные истребители F-16 на замену Миг-29.

Словакия может передать Украине свои истребители МиГ-29, а также советские танки.

Об этом сказал премьер-министр страны Эдуард Гегер, выступая в эфире чешского телевидения вместе с премьером Чехии Петером Фиалой, пишет СТ24.

"Но я не хочу об этом говорить детально, потому что Украина также просила нас не вдаваться в подробности", - сообщил Гегер.

Отмечается, что в июне Словакия обратилась к Чехии с просьбой о помощи в охране своего воздушного пространства, пока Братислава не получит заказанные истребители F-16. Они должны заменить МиГ-29, которые используются до сих пор, и должны быть переданы Украине.

Петер Фиала подтвердил, что с сентября Чехия будет помогать Словакии охранять свое воздушное пространство.

"Мы, несомненно, выполним просьбу. Я считаю, что это прекрасный пример не только оборонного сотрудничества, но и доверия. Мы будем помогать Словакии, пока она не будет иметь в своем распоряжении новые самолеты. И мы рассчитываем на то, что нам также кто-то поможет, если у нас возникнут проблемы", - сказал Фиала.

По словам Эдуарда Гегера, его страна нуждается в помощи чешских военных в течение около года.

Напомним, с самого начала полномасштабной войны украинские власти просили Запад о поддержке боевыми самолетами. Первоначально речь шла о возможности передачи советских истребителей МиГ-29, находившихся на вооружении польской, словацкой и болгарской армий. Однако эти планы так и не были реализованы.

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