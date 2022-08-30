Они в последний раз пролетели над базой Малацки-Кучина.

В Словакии трогательно попрощались с многоцелевыми истребителями четвертого поколения МиГ-29.

Видео их вылета опубликовано на официальной странице Воздушных сил Вооруженных сил Словацкой Республики в социальной сети Facebook.

"Прощайте наши МиГи. Весь аэропорт замолчал... Все ждали прибытия наших Миг-29. И момент настал. Наши красавицы прибыли. У многих на глазах были слезы. Многие плакали. Спасибо, вы навсегда останетесь в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Відео дня:

Последний пролет истребителей состоялся на военно-воздушной базе Малацки-Кучина во время международного авиашоу Slovak International Air Fest (SIAF).

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надж сообщил, что власти Словакии могут передать Украине истребители МиГ-29 уже в сентябре. Количество самолетов пока неизвестно.

Взамен Словакия получит деньги от Европейского Союза или боевую технику от Североатлантического договора (НАТО).

В то же время Польша и Чехия на днях подписали соглашение со Словакией о закрытии ими неба над страной после вывода из эксплуатации истребителей МиГ-29.

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