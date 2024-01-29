Эксперты акцентируют, что удары о территории России наносятся исключительно украинским оружием.

Потенциал Украины по нанесению дальнобойных ударов по российским войскам и другим объектам сохраняется и даже наращивается, пишут аналитики "Дифенс Экспресс".

Журнилисты утверждают, что это достигается за счет поддержки предоставленных средств в 2023 году и передачей некоторых новых дальнобойных видов вооружения в 2024 году. Они отмечают и развитие отечественных дальнобойных средств, в первую очередь, беспилотников.

"Что касается поддержки имеющихся возможностей, то речь, в первую очередь, будет идти о крылатых ракетах SCALP/Storm Shadow. В январе Франция сообщила о решении предоставить Украине еще 40 крылатых ракет SCALP. Дополнительные поставки ракет Storm Shadow в 2024 году анонсировала Британия. Учитывая высокую эффективность этих франко-британских комплексов, очевидно, что удары по штабам, ключевым тыловым объектам россиян на оккупированных территориях (в частности, в Крыму) продолжатся. Но в этом году украинские войска будут иметь возможность применять еще несколько новых образцов дальнобойных систем. В частности долгожданные GLSDB, передачу которых некоторые СМИ анонсировали еще на осень. В ноябре было сообщено о передаче США одной ПУ M142 HIMARS, которая, по оценкам аналитиков, является подготовленной именно для работы с GLSDB. Планирующие бомбы SDB, запущенные с земли, позволят поражать цели на дистанции до 150км", - сказано в материале.

Видео дня

Аналитики напомнили, что Франция анонсировала ежемесячную передачу 50 планирующих авиабомб AASM Hammer. Особый интерес вызывает возможность получения Украиной версии бомбы с дальностью полета в 150-200 км.

"Еще в 2023 году, компания-производитель Safran Electronics Defense заявила, что ведет работу над увеличением дальности полета бомб в 2-3 раза за счет разработки нового ракетного ускорителя. Является весьма вероятным то, что новые системы пройдут обкатку в Украине", - отмечают там.

Эксперты акцентируют, что удары о территории России наносятся исключительно украинским оружием.

"Начало 2024 года свидетельствует о том, что есть определенный прирост возможностей и эффективности и в этом. Речь идет о недавних ударах по ключевым объектам инфраструктуры экспорта энергоносителей в Усть-Луге и Туапсе. Для этих ударов, вероятно, БПЛА преодолели около 1000 километров дистанции. Новые дальнобойные возможности Украины позволяют с хирургической точностью не просто наносить экономические убытки россиянам, но и влиять на настроения бизнес-элит РФ накануне выборов. Российские олигархи будут терять свою прибыль из-за развязанной Путиным войны и неспособности силовиков обеспечить надежное прикрытие своей территории", - пояснили журналисты.

Дальнобойное оружие для Украины - детали

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild сказал, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus необходимы Украине для уничтожения российской военной инфраструктуры на оккупированных украинских территориях, а не для атак по Москве, как опасаются некоторые партнеры.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отказ оказывать Украине конкретную помощь из-за неверия очень дорого обойдется. У президента Украины спросили, разочаровывает ли его то, что Германия не предоставляет дальнобойные ракеты Taurus. Зеленский сказал, что этот вопрос не касается лично канцлера Олафа Шольца.

Вас также могут заинтересовать новости: