До сих пор Штаты поставляли Киеву только старые системы средней дальности ATACMS.

Администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности, пишет NBC News со ссылкой на двух американских чиновников.

"В конце прошлого года США начали поставлять Украине армейские тактические ракетные системы, известные как ATACMS, но до сих пор они поставляли только более старые системы средней дальности ATACMS. По словам чиновников, сейчас США склоняются к отправке новой версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине нанести удар дальше контролируемого Россией Крымского полуострова", - говорится в публикации.

Вместе с тем, представители Министерства обороны сообщили NBC News, что у США ограниченный запас ATACMS и что они вряд ли отправят их в Украину без денег для пополнения запасов США.

Видео дня

По словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, США могут включить системы ATACMS дальнего действия в один из первых пакетов военной помощи. Чиновники добавили, что также у США есть готовые к немедленной отправке боеприпасы и артиллерия.

Чиновники не исключили, что США могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить запасы ATACMS.

Издание напоминает, что Администрация Байдена в течение последних двух лет отказывалась отправлять Украине ракеты большой дальности, поскольку официальные лица опасались, что ВСУ могут использовать их для нанесения удара по Крыму или по России, чем эскалируют конфликт. Однако теперь их мнение изменилось.

Ракеты ATACMS для Украины - последние новости

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют утилизировать сотни установок ATACMS и ракет к ним производства компании Lockheed Martin, у которых истек срок годности, потратив на это немалые деньги налогоплательщиков.

Однако, в Пентагоне эту информацию опровергли.

"Да, я видел эти сообщения в прессе. Это неправда. Эти сообщения ошибочны", - заявил представитель Пентагона, генерал Патрик Райдер.

Вас также могут заинтересовать новости: