В Беларусь могут перебросить производство дронов или только скручивание готовой продукции, отметили в Воздушных силах.

Иран, предположительно, хочет перебросить производство беспилотников в Беларусь, чтобы избежать западных санкций и давления от других стран.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, сообщает "Радио Свобода". По его словам, на беларускую территорию могут перебросить производство дронов или только скручивание готовой продукции.

Также Игнат добавил, что Россия может самостоятельно производить беспилотники, например, "Ланцет". Как отметил представитель Воздушных сил, хотя они не очень мощные, но "донимают украинскую противовоздушную оборону и войска Сил обороны на передней линии".

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"Сделать планер, двигатель, пропеллер, боевую часть - не проблема, другой вопрос - это технологическое оборудование, которое заложено в Shahed, но там есть блок GPS-навигации, блок управления, и это Россия сделать сама не может. Собственно, за этими товарами - двойного назначения и высокотехнологичной продукцией, не помешал бы контроль санкций, для того, чтобы помешать им получать такую продукцию", - сказал он.

Что касается ракет, по словам Игната, есть признаки того, что Россия их все-таки производит. В частности, в Украине уже "находили обломки недавно изготовленных ракет".

"Среди обломков ракет находили маркировку недавнего производства - и осень и зима. Надеемся, что санкции не позволят им делать это быстро. И быстро это вряд ли удастся, потому что крылатая ракета - это высокотехнологичный продукт, который стоит миллионы долларов за единицу", - сказал он.

Иран поставляет России беспилотники - что надо знать

Осенью 2022 года стало известно, что Иран начал предоставлять РФ дроны. Сообщалось о получении российской стороной уже не одной партии иранских дронов.

В конце апреля 2023 года стало известно, что российские оккупанты получили и уже используют дополнительную партию беспилотников-камикадзе для осуществления атак на территории Украины.

Стоит отметить, что украинские воины успешно противодействуют вражеским дронам. По состоянию на 9 мая уже ликвидировано 2618 дронов противника оперативно-тактического уровня.

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