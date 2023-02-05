Стороны сосредоточены на разработке более быстрой модели БПЛА, которая создала бы дополнительные проблемы украинской системе ПВО.

Иран и Российская Федерация продолжают вести тайные переговоры о сотрудничестве в производстве беспилотников, которые Москва активно использует в войне с Украиной.

По данным The Wall Street Journal, в начале января иранская делегация высокого уровня посетила РФ для того, чтобы согласовать строительство нового завода для производства БПЛА.

В рамках поездки иранские чиновники проинспектировали место строительства будущего объекта в городе Елабуга (Республика Татарстан). Журналисты выяснили, что стороны рассчитывают произвести на новом заводе не менее 6 тысяч беспилотников.

Видео дня

Также сообщается, что Москва и Тегеран сосредоточены на разработке более быстрой модели БПЛА для обхода украинской системы ПВО.

В России заканчиваются иранские беспилотники

Ранее эксперты заявили, что Россия уже израсходовала 193 иранских дронов-камикадзе Shahed-131/136 из полученной от Ирана второй партии в 250 штук.

При этом в американском Институте изучения войны (ISW) говорят, российские оккупанты могут использовать против Украины все беспилотники, которые Иран пообещал им передать, до мая этого года.

Речь идет о партии в 1750 БПЛА. Аналитики считают, что это возможно, если РФ не сбавит темпы и будет использовать их с той же скоростью, что и в период с сентября до декабря 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: