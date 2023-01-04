На сегодня РФ уже использовала примерно 600 дронов-камикадзе от Ирана.

Российские оккупанты ждут получения новой партии дронов-камикадзе "Шахед" от Ирана. Как сообщил в интервью "РБК-Украина" представитель украинской разведки Вадим Скибицкий, "мопеды" должны еще поступить.

По его информации, на сегодня Российская Федерация использовала примерно 660 иранских дронов, а по контракту предусмотрено 1 тыс. 750. И требуется время, чтобы их доставить и подготовить к применению.

"По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет, будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук. Посмотрим, как будет на этот раз", — говорит Скибицкий.

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Россия в 2023 году массированно атакует Украину "Шахедами"

По информации президента Украины Владимира Зеленского, Россия атакует ежедневно "Шахедами", чтобы истощить нашу ПВО и, собственно, самих украинцев.

3 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в ближайшие дни Украине будут угрожать ночью удары дронами-камикадзе "Шахед".

В ВСУ накануне сообщили, что украинская ПВО, начиная с сентября, уже уничтожила около полутысячи вражеских дронов-камикадзе "Шахед".

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