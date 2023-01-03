Из-за шторма в Черном море захватчикам трудно удерживать большую корабельную группировку, на боевом дежурстве сейчас находятся всего пять кораблей, а все ракетоносители размещены по пунктам базирования.

В ближайшие дни Украине больше не грозит ракетная опасность врага с моря, а ночные удары дронами-камикадзе "Шахед". Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

По ее словам, в Черном море сейчас продолжается шторм и враг оставил на боевом дежурстве всего пять кораблей без ракетоносителей.

"Шторм продолжается, и это говорит о том, что врагу трудно удерживать большую корабельную группировку в море, поэтому сейчас - это 5 единиц в Черном море, они без ракетоносителей. Ракетоносители - все по пунктам базирования, и там идет какой-то процесс, возможно, новой подготовки. Учитывая календарь и перспективы православного Рождества, мы осознаем возможность и вероятную подготовку к этим очередным скрепам", - сказала Гуменюк.

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Она добавила, что в ближайшие дни большую угрозу представляют не ракетные атаки с моря, а вероятные ночные удары дронами-камикадзе.

"Вероятно, двое-трое суток еще ракетная опасность нам такая критическая с моря не грозит. Но может быть атака "шахедами", потому что именно ночные моменты они могут использовать для этого", - подытожила Гуменюк.

Иранские "Шахеды" в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, 2 января президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами" ее ставка может быть на истощение украинцев, украинской ПВО и энергетики.

Напомним, 2 января Россия атаковала Украину "Шахедами". Только в Киеве сбили 20 воздушных целей. Во время атаки в солице пострадал 19-летний парень.

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