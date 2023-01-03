По данным командования Воздушных сил ВСУ, за двое суток – это новогодняя ночь и после новогодней ночи – сбиты 84 дрона.

Украинская противовоздушная оборона, начиная с сентября, уже уничтожила около полтысячи вражеских дронов-камикадзе "Шахед", которые россияне запускали на территорию Украины.

Как сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона, возможны новые вражеские атаки и Украина к ним готовится.

"Если будут (обстреливать - УНИАН) такими темпами, как те две ночи, то, судя по уже озвученной нашими определенными спецслужбами информации о новой партии в 250 (дронов – УНИАН), половину уже, как минимум, использовали, то где-то можно себе условно считать (сколько осталось - УНИАН). Не забывайте, что каждая партия может быть подвезена еще", - подчеркнул он.

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По словам спикера, в любом случае Украина готовится к новым российским атакам.

"Дроны сбиваются. Как видите, за двое суток - это новогодняя ночь и после новогодней ночи - сбиты 84 дрона. 100% были сбиты противовоздушной обороной. Таких результатов не достигали еще никогда. Количество сбитых дронов уже приближаются к цифре полтысячи с 11 сентября. Это полтысячи только сбитых дронов. Чуточку меньше и крылатых ракет. Я считаю атаки по критической инфраструктуре Украины с 11 сентября", – отметил Игнат.

Иранские"Шахеды":

В новогоднюю ночь силы ПВО уничтожили 45 вражеских "Шахедов".

2 января Россия атаковала Украину "Шахедами". Только в Киеве сбили 20 воздушных целей.

2 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении заявил, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами", ее ставка может быть на истощение украинцев, украинской ПВО и энергетики.

3 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что в ближайшие дни большую угрозу представляет не ракетная атака врага с моря, а ночные удары дронами-камикадзе "Шахед".

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