В Пхеньяне пригрозили, что Вашингтон может «столкнуться с чем-то плохим».

Северная Корея называет запуск ракет нового типа ответом на совместные военные учения Южной Кореи и США.

Об этом пишет Reuters.

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"Мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу того, что глава США признал нас виновными в регулярных испытательных стрельбах, назвав осуществление права нашего государства на самооборону "нарушением резолюции ООН" и откровенно раскрыл свою глубоко укоренившуюся враждебность", – говорится в заявлении властей.

Замечание Байдена КНДР назвала "нескрываемым посягательством на право страны на самооборону". В Пхеньяне пригрозили, что Вашингтон может "столкнуться с чем-то плохим", если продолжит делать "безумные замечания".

КНДР утверждает, что "ни в коем случае не разрабатывает оружие, чтобы обратить на себя внимание или повлиять на политику".

Испытания состоялись всего за несколько дней после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен, прибыв с официальным визитом в Сеул, пообещал работать над денуклеаризацией Северной Кореи, раскритиковав ее в "системных и широко распространенных" нарушениях прав человека.

Что произошло

В четверг, 25 марта, Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии. Совет национальной безопасности Сеула выразил "глубокую озабоченность" и заявил, что рассмотрит ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове в координации с США.

В свою очередь премьер-министр Японии Есихидэ Суга осудил запуск ракет Северной Кореей, расценивая этот прецедент как угрозу миру и безопасности "его стране". Также он напомнил, что это резолюциям Организации Объединенных Наций.

26 марта BBC писало, что КНДР запустила тактические ракеты нового типа, и что внутри могут быть тяжелые ядерные боеголовки.

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Автор: Яна Ставская