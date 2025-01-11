Верховный главнокомандующий поручил увеличить производство дронов и ракет.

Президент Украины Владимир Зеленский во время проведения очередной Ставки верховного главнокомандующего поручил увеличить количество заказов дронов. Об этом сообщается на сайте главы государства.

По словам Зеленского, общей задачей производителей оружия, чиновников и "всех, кто вовлечен", - сделать этот год "рекордным по дронам всех видов", а также существенно нарастить производство украинских ракет, артиллерии и другой необходимой техники.

"Я поручил увеличить количество заказов дронов. Это уже выполняется. Наши арсеналы - это одна из гарантий независимости, как и меткость наших воинов", - отметил президент.

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Производство оружия в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2025 году должны произвести 30 тысяч дальнобойных БПЛА и 3 тысячи ракет. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, в целом на оборону и безопасность Украины в 2025 году заложили 2 трлн 230 млрд гривен.

В свою очередь эксперт по авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский прокомментировал задачи Зеленского по изготовлению ракет и БПЛА. По его мнению, нынешнее состояние украинского ОПК позволяет обеспечить до 90% потребностей в беспилотниках и средствах РЭБ.

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